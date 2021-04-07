Украина оказалась на первом месте в Европе по смертности от коронавируса. Ситуация критическая и, похоже на то, что ни простой локдаун, ни "интеллектуальный" здесь не помогут. В таких условиях все чаще слышно о введении комендантского часа.

В последние дни в средствах массовой информации появилась информация о том, что в условиях стремительного роста больных коронавирусом в Украине могут ввести комендантский час. В частности, мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что в случае, если вакцинация не поможет и будет "медицинский коллапс" – другого выхода у власти не будет.

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Для того, чтобы понять суть комендантского часа, надо разобраться при каких условиях можно его внедрять, в чем он заключается и кто его обеспечивает.

Комендантский час и порядок его введения в Украине

Согласно законодательству, комендантский час могут ввести только как дополнительную меру правового режима чрезвычайного положения в связи с массовыми нарушениями общественного порядка. Основанием для введения такого режима является возникновение особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, в том числе и пандемий, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.

Я думаю, что не нужно говорить о внедрении такого мероприятия, а можно лишь говорить о различных формах ограничения передвижения граждан. Когда мы сравниваем нашу ситуацию с другими странами, то следует учесть, что конституционные системы во всех странах – разные,

– рассказал юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины Николай Сирый.

По словам эксперта, те демократические страны, которые взяли на себя обязательства соблюдать демократические права и свободы граждан в условиях чрезвычайного положения имеют право отклониться от них.

"Но при этом они должны принять и крайние меры. Если мы говорим об Украине, то принимается решение о введении чрезвычайного положения в соответствии с Конституцией Украины. Принять это решение может Верховная Рада Украины. Эта процедура у всех действует по-разному", – добавляет Николай Сирый.

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Согласно Закону Украины "О чрезвычайном положении", после введения комендантского часа, запрещается находиться в общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток. В таком случае правоохранители имеют право проверять документы у граждан, а в необходимых случаях даже проводить их досмотр, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья. Чтобы помешать дальнейшему распространению эпидемии, Законом Украины также предусматривается экстренное выделение средств на медицину.

Будет ли полный локдаун в Украине:

В случае введения чрезвычайных мер, любые государственные предприятия могут переориентировать на производство продукции для борьбы с эпидемией. В 2020 году на такой шаг, например, пошла французская компания LVMH, заводы которой, вместо духов и косметики для известных мировых брендов, начали производить антисептические средства.

Кем именно вводится чрезвычайное положение

Первый вариант – решение о введении чрезвычайного положения вступает в силу только после утверждения такого решения парламентом. Второй вариант – такой режим начинает действовать сразу после подписания такого решения президентом, но если парламент не утверждает это решение, тогда оно теряет силу. Такая процедура введения действует в Украине, Словении, Румынии, Португалии, Новой Зеландии, Латвии и Канаде.

Поскольку пока чрезвычайное положение в Украине не введено, соответственно правовые основания для введения комендантского часа отсутствуют.

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Врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин рассказал, что смысла введения комендантского часа не видит.

В Черновицкой области, где уже больше месяца один из самых высоких показателей госпитализации, жесткий локдаун не снижает этот показатель. Это говорит о том, что в нашей стране введенные карантинные ограничения – нечестные. В то же время работают различные заведения общественного питания: рестораны и кафе, когда "свои" люди заходят с черного входа. У нас не придерживаются обычных мер безопасности,

– уверен он.

Недавно Андрей Александрин прилетел из другой страны и скептически относится к возможности соблюдать все правила в местах скопления. Я вам скажу, что надо начинать с аэропортов "Борисполь" или "Жуляны". "Здесь не комендантский час вводить надо, а еще в 2020 году необходимо было проделать меры безопасности. Теперь пожинаем плоды", – рассказал он.

По словам врача, вакцинировать все население Украины выйдет только через 10 лет.

С вакцинацией у нас тоже большая проблема. А штамм коронавируса мутирует и это не очень поможет. Поэтому карантинные мероприятия нужно внедрять комплексно,

– отметил эпидемиолог Андрей Александрин.

Заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко рассказал, что введение комендантского часа, как дополнительной меры борьбы с пандемией, общественность может воспринять по-разному.

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"Среди тех опросов, которые мы проводили зимой, большинство карантинных мероприятий воспринимались положительно, кроме закрытия рынков и ограничения экономической деятельности. Их граждане воспринимали как такие, которые не соответствуют ситуации. Ключевым здесь является то, насколько будет аргументированно такое мероприятие", – сказал Мищенко.

В каких странах мира действует комендантский час

После опыта жестких локдаунов, которые негативно сказались на экономике многих стран мира весной 2021 года, правительства начали склоняться к мягким или, скорее, "гибридным" карантинным ограничениям. Во Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Великобритании, Португалии действовал и действует до сих пор комендантский час. Сторонники этого ограничения заявляют, что большинство заражений происходят из-за частных контактов, встреч с друзьями и родственниками, которые можно сократить, запретив выходить людям из дома в поздний час.

Как Львов борется с пандемией:

Соединенные Штаты Америки

Чрезвычайное положение до 12 апреля, в частности, ввели в американском городе Майами-Бич в штате Флорида после прибытия в город большого количества туристов во время весенних каникул. Во время комендантского часа в городе ограничили движение транспорта, а предприятия в оживленном районе Саут-Бич вовсе закрыли.

Франция

В течение последних недель заражение коронавирусом растет и в некоторых частях Европы. Франция, которая была одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии, уже в третий раз закрывает школы. На дистанционном обучении они пробудут как минимум до 26 апреля.

Людям разрешили заниматься на открытом воздухе в радиусе 10 км от своего дома, а в другие части страны без уважительной причины ездить запретили. Как и во время предыдущих блокировок, им придется заполнить форму, и объяснить, почему они хотят покинуть свои дома. Кафе, рестораны, музеи, театры и горнолыжные курорты закрыты по всей Франции еще с 30 октября. А общенациональный комендантский час удерживал людей дома с 18:00 до 06:00 со середины января. Однако, как показал предыдущий опыт такого ограничения, это привело к очередям в супермаркетах и ​​несоблюдению дистанции.

Французы пытались закупиться после работы в одно и то же время, что и создавало дополнительные риски для заражений. Сейчас такие правила несколько смягчили, запретив людям покидать дома без особых потребностей с 19:00. Однако, те предприятия, которые были вынуждены закрыться, получают от государства материальную помощь до 12 тысяч долларов в месяц или компенсацию, равную 20% их доходов с 2019 года.

Германия

Германия также продолжила действующие ограничения до 18 апреля. Уровень заражения здесь превысил 100 на 100 тысяч жителей. Однако, запланированные пятидневные общегосударственные блокировки канцлером Ангелой Меркель в начале апреля отменили после широкой критики.

Словакия

На территории Словакии правительство также ввело ночной комендантский час с 3 апреля: из дома запрещено выходить с 20:00 до 05:00. Известно, что такие ограничения будут действовать до 19 марта, но их могут продлить.

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Испания

Комендантский час с 23:00 до 06:00 действует на территории Испании, где с начала пандемии зафиксировано более 69 тысяч смертей. Здесь до 9 апреля запретили путешествия между провинциями, а на открытых общественных помещениях позволили встречаться максимум шестерым людям, в закрытых зонах – четырем.

Нидерланды

Усиленные карантинные ограничения действуют и на территории Нидерландов. Комендантский час действует с 22:00 до 04:30. А рестораны и магазины остаются закрытыми до 20 апреля.

Чешская Республика

Правительство Чешской Республики наоборот планирует смягчить жесткие карантинные ограничения. В частности, с 12 апреля власти планируют снять запрет на передвижение между регионами. Также планируется отменить комендантский час, который действует на территории страны с 21:00 до 05:00.

Автор: Алина Туришин