Місцева влада вирішили запровадити на Хмельниччині обмеження червоної зони карантину. Відповідне рішення 5 квітня схвалила обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Обмеження на території області почнуть діяти з 7 квітня. Наразі їх запровадили на 10 днів – до 18 квітня.

До теми Хмельницький вдруге за тиждень посилює карантин: нові обмеження

Що передбачає локдаун

Заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос, або на доставку.

Заборонена робота торговельно-розважальних центрів та закладів розважальної діяльності.

Спортивні зали, фітнес-центри та басейни заборонені. Ними можуть користуватися лише спортсмени національних збірних команд України.

Не можна проводити масові заходи.

Заборонена торгівля на ринках, крім продовольчих.

Учні 5 – 11 класів переходять на дистанційне навчання.

Заборонені регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області.

Не можна проводити планову госпіталізацію.

Стороннім особам забороненого відвідувати заклади сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено.

Ситуація з коронавірусом на Хмельниччині

Впродовж доби 4 квітня COVID-19 в області підхопили 439 людей. Водночас лише 40 осіб зробили щеплення проти вірусу.

Станом на 30 березня лікарні області були заповнені на 94%. Через це уряд планує відкрити мобільний госпіталь у місті Славута. Він буде розрахований на близько 120 місць. До речі, такий госпіталь стане другим в Україні. Перший – функціонує на Прикарпатті ще з лютого.