Местные власти решили ввести в Хмельницкой области ограничения красной зоны карантина. Соответствующее решение 5 апреля одобрила областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Ограничения на территории области начнут действовать с 7 апреля. Сейчас их ввели на 10 дней – до 18 апреля.

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Что предусматривает локдаун

Заведения общественного питания могут работать только на вынос, или на доставку.

Запрещена работа торгово-развлекательных центров и учреждений развлекательной деятельности.

Спортивные залы, фитнес-центры и бассейны запрещены. Ими могут пользоваться только спортсмены национальных сборных команд Украины.

Нельзя проводить массовые мероприятия.

Запрещена торговля на рынках, кроме продовольственных.

Ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционное обучение.

Запрещены регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области.

Нельзя проводить плановую госпитализацию.

Посторонним лицам запрещено посещать заведения сферы социальной защиты, кроме учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги экстренно.

Ситуация с коронавирусом в Хмельницкой области

В течение суток 4 апреля COVID-19 в области подхватили 439 человек. В то же время только 40 человек сделали прививки против вируса.

По состоянию на 30 марта больницы области были заполнены на 94%. Поэтому правительство планирует открыть мобильный госпиталь в городе Славута. Он будет рассчитан на около 120 мест. Кстати, такой госпиталь станет вторым в Украине. Первый – функционирует на Прикарпатье еще с февраля.