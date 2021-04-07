Запорожская и Хмельницкая области попали в красную зону
Запорожская и Хмельницкая области с 9 апреля попадают в красную зону карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
Источник:Телеграм Олега Немчинова
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Чиновник отметил, что на территории Запорожья и Хмельницкой области с полуночи 9 апреля будут действовать ограничения красной зоны карантина.
К теме В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых COVID-больных
Которые действуют ограничения в красной зоне карантина:
- запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- заведения общественного питания могут работать, готовя пищу только на вынос;
- парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;
- учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение,
- правительство разрешило местной власти в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта.
Поделиться новостью