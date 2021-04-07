Запорожская и Хмельницкая области с 9 апреля попадают в красную зону карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Чиновник отметил, что на территории Запорожья и Хмельницкой области с полуночи 9 апреля будут действовать ограничения красной зоны карантина.

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Которые действуют ограничения в красной зоне карантина:

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

запрет на проведение массовых мероприятий;

заведения общественного питания могут работать, готовя пищу только на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение,

правительство разрешило местной власти в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта.