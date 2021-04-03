В Николаеве и Запорожье с 3 апреля заработал жесткий карантин: перечень ограничений
Сразу в двух областях Украины 3 апреля усилили карантинные ограничения. Локдаун ввели в Запорожье и Николаеве.
Источник:24 канал
Карантин пришлось усилить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Местные власти обоих городов отмечает, что локдаун поможет предотвратить увеличение количества новых больных.
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Запорожье
О введении дополнительных ограничений ранее сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк. Он отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается не по дням, а по часам.
Перечень новых ограничений в Запорожье
- Ограничат работу заведений питания (кроме служб доставки). Отныне им запрещено работать в будни с 20 до 6 утра, а также в выходные и праздничные дни.
- Запрещено проводить массовые мероприятия. В частности, культурные, религиозные, образовательные, социальные и тому подобное. Спортивные мероприятия могут происходить, но без зрителей.
- Остановят работу кинотеатров и других учреждений культуры. Не будут работать хостелы, спортивные залы и фитнес-центры. Закроют все рынки и магазины, кроме продовольственных.
Общественный транспорт в Запорожье продолжит работать, но при соблюдении правила заполненности салона не больше количества сидячих мест.
Николаев
По словам городского главы Александра Сенкевича, в Николаевской области сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом заболеваемости COVID-19.
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Какие ограничения будут действовать в Николаеве
- С 3 апреля в городе позволили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
- Закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов.
- Ученики 1 – 11 классов будут учиться дистанционно до момента выхода города из красного уровня эпидемической опасности.
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким говорил, если COVID-статистика не улучшится, то со следующих выходных полностью остановят общественный транспорт.
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки в Украине коронавирус заболели 20 341 человек – это очередной антирекорд. Больше всего инфицированных зарегистрировали в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
- В ряде областей ситуация критическая. К примеру, в Хмельницкой области мест для новых больных COVID-19 в больницах почти нет.
- В 22 регионах Украины показатель госпитализаций больных коронавирусом превышен. Но красный уровень эпидемической опасности ввели в 10 областях и Киеве.
- Ранее в правительстве сообщали: если в Украине большинство областей станут "красными", в стране введут сплошной локдаун.
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