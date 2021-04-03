Сразу в двух областях Украины 3 апреля усилили карантинные ограничения. Локдаун ввели в Запорожье и Николаеве.

Карантин пришлось усилить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Местные власти обоих городов отмечает, что локдаун поможет предотвратить увеличение количества новых больных.

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Запорожье

О введении дополнительных ограничений ранее сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк. Он отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается не по дням, а по часам.

Перечень новых ограничений в Запорожье

Ограничат работу заведений питания (кроме служб доставки). Отныне им запрещено работать в будни с 20 до 6 утра, а также в выходные и праздничные дни.

Запрещено проводить массовые мероприятия. В частности, культурные, религиозные, образовательные, социальные и тому подобное. Спортивные мероприятия могут происходить, но без зрителей.

Остановят работу кинотеатров и других учреждений культуры. Не будут работать хостелы, спортивные залы и фитнес-центры. Закроют все рынки и магазины, кроме продовольственных.

Общественный транспорт в Запорожье продолжит работать, но при соблюдении правила заполненности салона не больше количества сидячих мест.

Обратите внимание! Сейчас в Запорожье заполнены 82% больничных коек для взрослого населения. В то же время значительно увеличилось количество тяжелых случаев.

Николаев

По словам городского главы Александра Сенкевича, в Николаевской области сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом заболеваемости COVID-19.

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Какие ограничения будут действовать в Николаеве

С 3 апреля в городе позволили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

Закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов.

Ученики 1 – 11 классов будут учиться дистанционно до момента выхода города из красного уровня эпидемической опасности.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким говорил, если COVID-статистика не улучшится, то со следующих выходных полностью остановят общественный транспорт.

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