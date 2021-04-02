СНБО в ближайшее время проведет заседание по вакцинации в Украине
Алексей Данилов заявил, что во время заседания СНБО 2 апреля рассматривали вопрос вакцинации. По его словам, сейчас в Украине очень сложная ситуация с COVID-19.
Источник:24 канал
Секретарь Совета нацбезопасности отметил, что в ближайшее время появится указ, который будет устанавливать решение, которое приняли сегодня по вакцинации населения. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
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Вопрос вакцинации вынесут на отдельное заседание СНБО
По информации "Украинской правды", Совет национальной безопасности и обороны одно из ближайших заседаний посвятит вопросу ситуации в сфере здравоохранения, в частности вопросу вакцинации.
В то же время отмечается, что дата такой встречи еще не определена.
Какие вакцины уже доступны, а какие вскоре появятся в Украине
- Сейчас вакцинация в стране продолжается препаратом Covishield.
- В Украину прибыла партия CoronaVac, но пока ее не используют.
- Украина ожидает поставку 117 тысяч доз Pfizer в рамках программы COVAX до 15 апреля.
- Кроме этого, Виктор Ляшко сообщил о дополнительном миллионе вакцин Pfizer до июня 2021 года.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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