Алексей Данилов заявил, что во время заседания СНБО 2 апреля рассматривали вопрос вакцинации. По его словам, сейчас в Украине очень сложная ситуация с COVID-19.

Секретарь Совета нацбезопасности отметил, что в ближайшее время появится указ, который будет устанавливать решение, которое приняли сегодня по вакцинации населения. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Вопрос вакцинации вынесут на отдельное заседание СНБО

По информации "Украинской правды", Совет национальной безопасности и обороны одно из ближайших заседаний посвятит вопросу ситуации в сфере здравоохранения, в частности вопросу вакцинации.

В то же время отмечается, что дата такой встречи еще не определена.

Обратите внимание! За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 17 170 человек. С начала вакцинальной кампании привито уже 248 736 человек, из них получили 1 дозу – 248 734 лица, завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата – 2 человека.

Какие вакцины уже доступны, а какие вскоре появятся в Украине

Сейчас вакцинация в стране продолжается препаратом Covishield.

В Украину прибыла партия CoronaVac, но пока ее не используют.

Украина ожидает поставку 117 тысяч доз Pfizer в рамках программы COVAX до 15 апреля.

Кроме этого, Виктор Ляшко сообщил о дополнительном миллионе вакцин Pfizer до июня 2021 года.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала