РНБО найближчим часом проведе засідання щодо вакцинації в Україні
Олексій Данілов заявив, що під час засідання РНБО 2 квітня розглядали питання вакцинації. За його словами, наразі в Україні надзвичайно складна ситуація з COVID-19.
Джерело:24 канал
Секретар Ради нацбезпеки зазначив, що найближчим часом з'явиться указ, який буде інсталювати рішення, що ухвалили сьогодні щодо вакцинації населення. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
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Питання вакцинації винесуть на окреме засідання РНБО
За інформацією "Української правди", Рада національної безпеки та оборони одне з найближчих засідань присвятить питанню ситуації у сфері охорони здоров’я, зокрема питанню вакцинації.
Водночас зазначається, що дата такої зустрічі ще не визначена.
Які вакцини вже доступні, а які незабаром з'являться в Україні
- Наразі вакцинація в країні триває препаратом Covishield.
- В Україну прибула партія CoronaVac, але наразі її не використовують.
- Україна очікує на поставку 117 тисяч доз Pfizer у рамках програми COVAX до 15 квітня.
- Окрім цього, Віктор Ляшко повідомив про додатковий мільйон вакцин Pfizer до червня 2021 року.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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