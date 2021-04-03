У Миколаєві та Запоріжжі з 3 квітня запрацював жорсткий карантин: перелік обмежень
Одразу у двох областях України 3 квітня посилили карантинні обмеження. Локдаун запровадили у Запоріжжі та Миколаєві.
Джерело:24 канал
Карантин довелося посилити через несприятливу епідеміологічну ситуацію. Місцева влада обох міст наголошує, що локдаун допоможе запобігти збільшенню кількості нових хворих.
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Запоріжжя
Про запровадження додаткових обмежень раніше повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк. Він зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується не щодня, а щогодини.
Перелік нових обмежень в Запоріжжі
- Обмежать роботу закладів харчування (окрім служб доставки). Відтепер їм заборонено працювати в будні з 20 до 6 ранку, а також у вихідні та святкові дні.
- Заборонено проводити масові заходи. Зокрема, культурні, релігійні, освітні, соціальні тощо. Спортивні заходи можуть відбуватися, але без глядачів.
- Зупинять роботу кінотеатрів та інших закладів культури. Не працюватимуть хостели, спортивні зали та фітнес-центри. Закриють усі ринки та магазини, окрім продовольчих.
Натомість громадський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, але в разі дотримання правила заповненості салону не більше кількості сидячих місць.
Миколаїв
За словами міського голови Олександра Сєнкевича, на Миколаївщині складна епідеміологічна ситуація, яка пов'язана зі зростанням захворюваності на COVID-19.
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Які обмеження діятимуть у Миколаєві
- З 3 квітня у місті дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці й ввечері по графіку: з 6:30 до 9:00 та з 16:30 до 19:00.
- Закрили торгові ярмарки та вуличні майданчики, зокрема й торгівлю з автотранспортних засобів і причепів.
- Учні 1 – 11 класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з червоного рівня епідемічної небезпеки.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім говорив, якщо COVID-статистика не покращиться, то з наступних вихідних повністю зупинять громадський транспорт.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні
- За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 20 341 людина – це черговий антирекорд. Найбільше інфікованих зареєстрували у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.
- У низці областей ситуація критична. До прикладу, на Хмельниччині місць для нових хворих на COVID-19 у лікарнях майже немає.
- У 22 регіонах України показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений. Але червоний рівень епідемічної небезпеки запровадили у 10 областях та Києві.
- Раніше в уряді повідомляли: якщо в Україні більшість областей стануть "червоними", у країні запровадять суцільний локдаун.
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