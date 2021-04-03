Одразу у двох областях України 3 квітня посилили карантинні обмеження. Локдаун запровадили у Запоріжжі та Миколаєві.

Карантин довелося посилити через несприятливу епідеміологічну ситуацію. Місцева влада обох міст наголошує, що локдаун допоможе запобігти збільшенню кількості нових хворих.

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Запоріжжя

Про запровадження додаткових обмежень раніше повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк. Він зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується не щодня, а щогодини.

Перелік нових обмежень в Запоріжжі

Обмежать роботу закладів харчування (окрім служб доставки). Відтепер їм заборонено працювати в будні з 20 до 6 ранку, а також у вихідні та святкові дні.

Заборонено проводити масові заходи. Зокрема, культурні, релігійні, освітні, соціальні тощо. Спортивні заходи можуть відбуватися, але без глядачів.

Зупинять роботу кінотеатрів та інших закладів культури. Не працюватимуть хостели, спортивні зали та фітнес-центри. Закриють усі ринки та магазини, окрім продовольчих.

Натомість громадський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, але в разі дотримання правила заповненості салону не більше кількості сидячих місць.

Зверніть увагу! Наразі у Запоріжжі заповнені 82% лікарняних ліжок для дорослого населення. Водночас значно збільшилася кількість важких випадків.

Миколаїв

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, на Миколаївщині складна епідеміологічна ситуація, яка пов'язана зі зростанням захворюваності на COVID-19.

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Які обмеження діятимуть у Миколаєві

З 3 квітня у місті дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці й ввечері по графіку: з 6:30 до 9:00 та з 16:30 до 19:00.

Закрили торгові ярмарки та вуличні майданчики, зокрема й торгівлю з автотранспортних засобів і причепів.

Учні 1 – 11 класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з червоного рівня епідемічної небезпеки.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім говорив, якщо COVID-статистика не покращиться, то з наступних вихідних повністю зупинять громадський транспорт.

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