Ситуація з коронавірусом у Тернополі та Херсоні дещо стабілізувалася. Через це місцева влада вирішила послабити карантинні обмеження.

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула карантинні обмеження на Херсонщині. Їх вирішили послабити на засіданні 16 квітня, повідомляє ОДА.

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Що дозволили на Херсонщині

Школярі 1 – 11 класів повернуться до занять у школі;

непродовольчі ринки та ТРЦ можуть працювати;

дозволили роботу закладів громадського харчування.

Ситуація з COVID-19 в області

За даними РНБО, станом на 17 квітня коронавірусом на Херсонщині заразилися 28 344 людини. З них, 787 хворих померли, а 22 708 – одужали.

Карантин в області посилили 8 квітня та ввели обмеження червоної зони. 9 квітня на п'ятиденний локдаун вирішили закрити сам Херсон.

Що дозволили у Тернополі

У місті вдвічі зменшилася кількість хворих школярів та вчителів. Через це учням старших класів дозволили повернутися за парти. Однак наразі вони матимуть змішане навчання. Тобто ходитимуть у школу по групах. Про це повідомляє Т1.

Водночас, за словами мера Сергія Надала, загальна ситуація у місті все ще залишається складною.

Що відомо про захворюваність у місті

Станом на 17 квітня коронавірус діагностували у 62 354 мешканців області. З них 965, на жаль, померли, а 51 135 хворих одужали.

Наразі місто перебуває у помаранчевій зоні, однак 8 квітня місцева влада вирішила посилити карантин, аби ситуація не погіршувалася.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу