Херсон посилює карантин, але лише на 5 днів: що заборонять
Херсонська комісія з питань ТЕБ і НС 9 квітня ухвалила рішення про посилення карантину в місті. Жорсткіші обмеження будуть діяти лише 5 днів.
Джерело:фейсбук Херсонської міськради
Так, з 00:00 10 квітня по 15 квітня включно на території Херсона будуть введені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.
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Що буде заборонено
- перебування на територіях загального користування без захисної маски;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання послуг зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос, діяльності кафе та літніх майданчиків (наповненість не більше 50%, режим роботи - до 20:00);
- прийом відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;
- діяльність непродовольчих ринків;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, окрім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;
- прийом відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки, провадження діяльності з надання фінансових послуг, провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.
Водночас з 10 по 18 квітня дозволено навчання в дистанційній формі у закладах позашкільної освіти.
Ситуація з COVID-19 у Херсонські області: коротко
- Станом на 9 квітня на Херсонщині зафіксували 26 850 випадків зараження коронавірусом.
- Перемогти смертельну хворобу змогли 21 895 осіб. Померли від ускладнень інфекції 737 людей.
- Минулої доби, 8 квітня, COVID-19 виявили у 317 жителів області.
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