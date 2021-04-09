Херсон усиливает карантин, но лишь на 5 дней: что запретят
Херсонская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 9 апреля приняла решение об усилении карантина в городе. Более жесткие ограничения будут действовать всего 5 дней.
Источник:фейсбук Херсонского горсовета
Так, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно на территории Херсона будут введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.
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Что будет запрещено
- пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, кроме деятельности по оказанию услуг с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос, в кафе и летних площадках (наполненность не более 50%, режим работы до 20:00);
- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
- деятельность непродовольственных рынков;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей;
- прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме торговой деятельности с выполнением адресной доставки, осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.
В то же время с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.
Ситуация с COVID - 19 в Херсонские области: кратко
- По состоянию на 9 апреля в Херсонской области зафиксировали 26 850 случаев заражения коронавирусом.
- Победить смертельную болезнь смогли 21 895 человек. Умерли от осложнений инфекции 737 человек.
- За прошедшие сутки, 8 апреля, COVID-19 обнаружили у 317 жителей области.
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