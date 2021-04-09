Херсонская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 9 апреля приняла решение об усилении карантина в городе. Более жесткие ограничения будут действовать всего 5 дней.

Так, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно на территории Херсона будут введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

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Что будет запрещено

пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, кроме деятельности по оказанию услуг с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос, в кафе и летних площадках (наполненность не более 50%, режим работы до 20:00);

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

деятельность непродовольственных рынков;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей;

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме торговой деятельности с выполнением адресной доставки, осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

В то же время с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.

Обратите внимание! 8 апреля региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить ограничения в Херсонской области из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

Ситуация с COVID - 19 в Херсонские области: кратко