Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ужесточить ограничения из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Жесткий карантин ввели на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетиской территориальных общин.

По состоянию на 8 апреля на Херсонщине обнаружили 26 263 случая коронавируса, из них 736 – летальные. Выздоровели почти 22 тысячи больных. К теме Тернополь усиливает карантин: какие ограничения Какие запреты ввели: Запрет на прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе). Однако действует адресная доставка и заказ на вынос.

Запрет на прием посетителей в ТРЦ.

Запрет на прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений.

Запрет на прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров.

Запрет на проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Запрет работы заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов.

Запрет деятельности непродовольственных рынков.

Запрет работы дошкольных учебных заведений.

Запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом с заполненностью более 50 процентов от количества мест для сидения. Читайте также Харьковщина на днях может оказаться в красной зоне, – Ляшко Исключения в ограничениях: Разрешили работу заведений, которые торгуют товарами на площадях, не менее 60 процентов которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования.

Также работают банки, почта, АЗС, учреждения медицинской и ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерские и салоны красоты – по предварительной записи.

Разрешено выполнение работ по сбору и заготовке отходов.

Разрешена деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей по предварительной записи. Какие области Украины уже в красной зоне Отметим, что сейчас в красной зоне карантина находятся 11 регионов Украины: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Запорожская и Хмельницкая области попадают в перечень 9 апреля. Что известно о COVID-19 в Украине? Выявили 1 803 998 случаев коронавируса, от недуга умерли 35 962 человека, выздоровели почти 1 миллион 384 тысяч человек. Только за последние сутки коронавирус диагностировали Выявили 1 803 998 случаев коронавируса, от недуга умерли 35 962 человека, выздоровели почти 1 миллион 384 тысяч человек. Только за последние сутки коронавирус диагностировали у почти 19,5 тысячи человек.