Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Жорсткий карантин запровадили на території Скадовського, Генічеського, Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад.

Станом на 8 квітня на Херсонщині виявили 26 263 випадки коронавірусу, з них 736 – летальні. Одужали майже 22 тисячі хворих. До теми Тернопіль посилює карантин: які обмеження Які заборони запровадили: Заборона на приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо). Проте діє адресна доставка та замовлення на винос.

Заборона на приймання відвідувачів у ТРЦ.

Заборона на приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом аудіовізуальних творів .

Заборона на приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів.

Заборона на проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів .

Заборона роботи закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Заборона діяльності непродовольчих ринків.

Заборона роботи дошкільних навчальних закладів.

Заборона здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів громадським транспортом із заповненістю більш ніж 50 відсотків від кількості місць для сидіння. Читайте також Харківщина днями може опинитись у червоній зоні, – Ляшко Винятки в обмеженнях: Дозволили роботу закладів, які торгують товарами на площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб'єктів господарювання.

Також працюють фінустанови, пошта, АЗС, заклади медичної та ветеринарної практики, заклади з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарні та салони краси – за попереднім записом.

Дозволено виконання робіт зі збирання і заготівлі відходів.

Дозволена дільність з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів за попереднім записом. Які області України вже в червоній зоні Зазначимо, що наразі в червоній зоні карантину перебувають 11 регіонів України: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Запорізька та Хмельницька області потрапляють до переліку 9 квітня. Що відомо про COVID-19 в Україні? Виявили 1 803 998 випадків коронавірусу, від недуги померли 35 962 людини, одужали майже 1 мільйон 384 тисяч осіб. Лише за останню добу коронавірус діагностували Виявили 1 803 998 випадків коронавірусу, від недуги померли 35 962 людини, одужали майже 1 мільйон 384 тисяч осіб. Лише за останню добу коронавірус діагностували у майже 19,5 тисяч людей.