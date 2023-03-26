На своей странице в твиттере министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли опубликовал фотографию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой из предыдущего матча между сборными Украины и Англии. Украинский дипломат предложил своеобразную пару.

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Пари на вино

Дмитрий Кулеба предложил соглашение – глава МИД страны, которая сегодня победит, получит бутылку вина от своего коллеги.

Если Украина выиграет, ты должен мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу вас бутылкой украинского. Согласие?

– написал Кулеба.

Дальше диалог министров продолжился на украинском языке. Джеймс Клеверли пожелал, чтобы сегодня победила сильнейшая команда, а Дмитрий Кулеба заверил британского коллегу, что еще один день они поднимут бокалы за общую победу, но уже не в футболе, а в войне с Россией.



Пари глав МИД Украины и Великобритании / Скриншот

Напомним, в Лондоне в 19:00 по киевскому времени начался матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина. Наша сборная сыграет свой первый матч именно с англичанами. Кроме этого нашу сборную ждут встречи со сборными Италии, Мальты и Северной Македонии.