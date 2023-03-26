На своїй сторінці у твітері міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі опублікував світлину з українським колегою Дмитром Кулебою з попереднього матчу між збірними України та Англії. Український дипломат запропонував своєрідне парі.

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Парі на вино

Дмитро Кулеба запропонував угоду – глава МЗС країни, яка сьогодні переможе, отримає пляшку вина від свого колеги.

Якщо Україна виграє, ти винен мені пляшку англійського вина. Якщо Англія виграє, я пригощу вас пляшкою українського. Згода?

– написав Кулеба.

Далі діалог міністрів продовжився українською мовою. Джеймс Клеверлі побажав, щоб сьогодні перемогла найсильніша команда, а Дмитро Кулеба запевнив британського колегу, що ще одного дня вони піднімуть келихи за спільну перемогу, однак уже не у футболі, а у війні з Росією.



Парі глав МЗС України та Великої Британії / Скриншот

Нагадаємо, у Лондоні о 19:00 за київським часом розпочався матч відбору до Євро-2024 Англія – Україна. Наша збірна зіграє свій перший матч саме з англійцями. Крім цього, нашу збірну чекають зустрічі зі збірними Італії, Мальти та Північної Македонії.