Соответствующее заявление сделала глава российского МИД Мария Захарова. Об этом она написала в своем телеграме.
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В Кремле поспешили ответить Британии
В очередном заявлении Захарова цинично поблагодарила посольство Великобритании якобы за рекламу оккупированного Россией Крыма. Также она заговорила и об оккупированном страной-агрессором Донецке.
Что касается Донецка, то они и сами ответят – в Донбассе никогда не сомневалась,
– заявила Захарова.
Также она вспомнила ситуацию с британским эсминцем о якобы обстреле которого сообщали в России. Однако, стоит вспомнить, что в Минобороны Великобритании эту информацию опровергли.
"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно на самолете через новый аэропорт Симферополя, на поезде или машине по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", – цинично заявила Захарова.
Заявление посольства Британии: о чем говорилось
Посольство Великобритании перед матчем Украина – Англия в четвертьфинале Евро-2020 опубликовало пост в своих соцсетях с фотографией "Донбасс Арены".
В посольстве выразили надежду, что вскоре сборная сможет проводить поединки в освобожденном Донецке на одной из лучших арен Украины, а после сезона поехать в отпуск в украинский Крым.
Участие сборной Украины в Евро-2020: последние новости
- 29 июня состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сошлись сборные Швеции и Украины. Победитель встречи определился в овертаймах, где Украина оказалась сильнее благодаря Артему Довбику.
- Украинская сборная 30 июня уже прибыла в Италию и проводит тренировки.
- 3 июля в Риме Украина и Англия сойдутся на одном футбольном поле.
- Эта встреча станет 8-й в истории противостояний этих сборных. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Брыха на стадионе "Олимпико" прозвучит в 22:00.
- Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против триумфатора встречи Чехия – Дания.