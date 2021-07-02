Відповідну заяву зробила глава російського МЗС Марія Захарова. Про це вона написала у своєму телеграмі. 

До теми Матч на "Донбас Арені" та відпочинок у Криму: Англія підтримала Україну перед матчем Євро-2020

У Кремлі поспішили відповісти Британії

У черговій заяві Захарова цинічно подякувала посольству Британії нібито за рекламу окупованого Росією Криму. Також вона заговорила й про окупований країною-агресором Донецьк.

Що стосується Донецька, то вони і самі дадуть відповідь – в Донбасі ніколи не сумнівалася,
– заявила Захарова.  

Також вона згадала ситуацію з британським есмінцем, про нібито обстріл якого повідомляли в Росії. Проте, варто згадати, що у Міноборони Великої Британії цю інформацію заперечили. 

"Зі свого боку запрошуємо до Криму англійського посла. Потрапити туди можна літаком через новий аеропорт Сімферополя, поїздом або машиною по Кримському мосту. Можна скористатися і водним транспортом, виключаючи есмінці", – цинічно заявила Захарова. 

Заява посольства Британії: про що мовилось

Посольство Великої Британії перед матчем Україна – Англія у чвертьфіналі Євро-2020 виклало пост у своїх соцмережах із світлиною "Донбас Арени".

У посольстві висловили сподівання, що незабаром збірна зможе проводити поєдинки у звільненому Донецьку на одній із найкращих арен України, а потім поїхати у післясезонну відпустку в український Крим.

Участь збірної України в Євро-2020: останні новини

  • 29 червня відбувся поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому зійшлися збірні Швеції та України. Переможець зустрічі визначився у овертаймах, де Україна виявилася сильнішою завдяки Артему Довбику.
  • Українська збірна 30 червня вже прибула до Італії та проводить тренування. 
  • 3 липня у Римі Україна та Англія зійдуться на одному футбольному полі.
  • Ця зустріч стане 8-ю в історії протистоянь цих збірних. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Бриха на стадіоні "Олімпіко" пролунає о 22:00.
  • Переможець матчу вийде у півфінал, де зіграє проти тріумфатора зустрічі Чехія – Данія.