Відповідну заяву зробила глава російського МЗС Марія Захарова. Про це вона написала у своєму телеграмі.
До теми Матч на "Донбас Арені" та відпочинок у Криму: Англія підтримала Україну перед матчем Євро-2020
У Кремлі поспішили відповісти Британії
У черговій заяві Захарова цинічно подякувала посольству Британії нібито за рекламу окупованого Росією Криму. Також вона заговорила й про окупований країною-агресором Донецьк.
Що стосується Донецька, то вони і самі дадуть відповідь – в Донбасі ніколи не сумнівалася,
– заявила Захарова.
Також вона згадала ситуацію з британським есмінцем, про нібито обстріл якого повідомляли в Росії. Проте, варто згадати, що у Міноборони Великої Британії цю інформацію заперечили.
"Зі свого боку запрошуємо до Криму англійського посла. Потрапити туди можна літаком через новий аеропорт Сімферополя, поїздом або машиною по Кримському мосту. Можна скористатися і водним транспортом, виключаючи есмінці", – цинічно заявила Захарова.
Заява посольства Британії: про що мовилось
Посольство Великої Британії перед матчем Україна – Англія у чвертьфіналі Євро-2020 виклало пост у своїх соцмережах із світлиною "Донбас Арени".
У посольстві висловили сподівання, що незабаром збірна зможе проводити поєдинки у звільненому Донецьку на одній із найкращих арен України, а потім поїхати у післясезонну відпустку в український Крим.
Участь збірної України в Євро-2020: останні новини
- 29 червня відбувся поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому зійшлися збірні Швеції та України. Переможець зустрічі визначився у овертаймах, де Україна виявилася сильнішою завдяки Артему Довбику.
- Українська збірна 30 червня вже прибула до Італії та проводить тренування.
- 3 липня у Римі Україна та Англія зійдуться на одному футбольному полі.
- Ця зустріч стане 8-ю в історії протистоянь цих збірних. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Бриха на стадіоні "Олімпіко" пролунає о 22:00.
- Переможець матчу вийде у півфінал, де зіграє проти тріумфатора зустрічі Чехія – Данія.