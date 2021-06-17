После завершения матча Украины и Македонии сеть изобилует отзывами фанатов и украинских политиков. Что они пишут в своих сообщениях, читайте в материале.
Узнайте больше Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео
Владимир Зеленский
Глава государства отметил, что поединок был напряженный, однако завершился такой нужной победой. "Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта", – написал президент.
Денис Шмыгаль
Не обошел матч вниманием и премьер-министр, отметив первую победу Украины на Евро-2020. "Наша сборная показала силу характера и волю к победе. Так держать. Только вперед", – добавил глава правительства.
Дмитрий Разумков
Спикер Верховной Рады назвал игру эмоциональной и результативной, а также поблагодарил команду за такую важную победу. "Впереди матч с Австрией. Верим в вас", – говорится в его заметке.
Андрей Садовый
Мэр Львова также поблагодарил футболистов сборной Украины за игру и победу. "С прогнозом немного ошибся, но победа очень крутая! Спасибо, ребята. Так держать", – написал Садовый. Во время матча он прогнозировал счет 3:0 в пользу Украины.
Александр Ткаченко
Министр культуры присоединился к словам приветствия. "Хотя они и македонцы, но наши – лучшие", – отметил глава ведомства.
Андрей Ермак
На результаты матча отреагировал и глава Офиса Президента. Он отметил, что Украина – одна из самых ярких сборных на Евро-2020, с чем соглашается большинство мировых экспертов.
"Опять сложный матч, но на этот раз – победа! Ребята показали классную игру европейского уровня. Сборной Северной Македонии благодарность за fair play и достойный футбол", – написал глава ОП. Он пожелал украинским футболистам дальнейших побед.
Максим Нефедов
Бывший глава Гостаможни отметил, что хотя было жарко, но победила Украина.
Реакция на матч украинцев
Украинские болельщики в сети активно благодарят украинских футболистов за победу, а также хотят разбить соперников и в последующих матчах.
Украина – Македония: что известно о матче
- Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила команду из Северной Македонии со счетом 2:1. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе "Националь Арена".
- В ворота соперника попал Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Со стороны македонцев гол забил Езджан Алиоски.