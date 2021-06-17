Після завершення матчу України та Македонії мережа рясніє відгуками від фанів та українських політиків. Що вони пишуть у своїх дописах, читайте у матеріалі.

Дізнайтеся більше Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що поєдинок був напружений, однак завершився так потрібною перемогою. "Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти", – написав президент.

Денис Шмигаль

Не оминув матч увагою і прем'єр-міністр, відзначивши першу перемога України на Євро-2020. "Наша збірна показала силу характеру та волю до звитяги. Так тримати. Тільки вперед", – додав глава уряду.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради назвав гру емоційною та результативною, а також подякував команді за таку важливу перемогу. "Попереду матч з Австрією. Віримо в вас", – йдеться у його дописі.

Андрій Садовий

Мер Львова також подякував футболістам зі збірної України за гру та перемогу. "З прогнозом трохи помилився, але перемога дуже крута! Дякуємо, хлопці. Так тримати", – написав Садовий. Під час матчу він прогнозував рахунок 3:0 на користь України.

Олександр Ткаченко

Міністр культури долучився до слів привітання. "Хоч вони й македонці, але наші – кращі", – зазначив глава відомства.

Андрій Єрмак

На результати матчу відреагував і глава Офісу Президента. Він зазначив, що Україна – одна із найяскравіших збірних на Євро-2020, із чим погоджуються більшість світових експертів.

"Знову складний матч, але цього разу – перемога! Хлопці показали класну гру європейського рівня. Збірній Північної Македонії подяка за fair play та достойний футбол", – написав глава ОП. Він побажав українським футболістам подальших перемог.

Максим Нефьодов

Колишній голова Державної митниці зазначив, що хоч було гаряче, але перемогла Україна.

Реакція на матч українців

Українські вболівальники у мережі активно дякують українським футболістам за перемогу, а також бажають розбити суперників і у подальших матчах.

Україна – Македонія: що відомо про матч