Отметим, что подопечные Сергея Реброва в зрелищном поединке одержали волевую победу над Словакией. Несмотря на первый пропущенный гол, украинцы сравняли счет, а после вырвались вперед.

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Фаны в футболках "Хочу жить"

Во время матча Украина – Словакия на трибунах заметили фанов с символикой государственного проекта "Хочу жить".

Это не российская пропаганда или провокация. Пока российская власть блокирует зеркала нашего сайта и любые упоминания о нашем проекте, украинцы рассказывают всему миру о нем прямо во время матча,

– указали в проекте.

Отметим, что "Хочу жить" – государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Он создан для военнослужащих Вооруженных сил России и Беларуси, желающих добровольно сдаться в плен.

Фаны в футболках "Хочу жить" на матче: смотрите видео

Проект гарантирует содержание военнослужащих в соответствии с нормами Женевских конвенций. Кроме того, таким военнослужащим также гарантируется, что после добровольной сдачи в плен они не будут обменяны и не будут возвращены в Россию, если не пожелают этого сами.

Результаты матча Украина – Словакия

Матч двух сборных состоялся на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе.

Соперники сыграли поединок в рамках 2-го тура группы Е на Евро-2024.

Счет в футбольном противостоянии открыла Словакия. Однако уже во втором тайме точный удар Шапаренко смог сравнять матч. Уже на 80-й минуте игры Яремчук закатил решающий гол.

Таким образом встреча закончилась со счетом 2:1.

Добавим! Следующий матч состоится с Бельгией 26 июня в Штутгарте.