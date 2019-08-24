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      Матч ненависти: как разгоралось противостояние между сербами и хорватами

      Конфликты 116 Читати новину українською

      В 1990 году футбольный стадион Максимир в Загребе готовился принять матч, который, как оказалось, стал точкой невозврата в калейдоскопе событий, которые в конце концов привели к драме, которую мы знаем как "войны при распаде Югославии".

      Напряжение и неприятие между сербами и хорватами насчитывает не одну сотню лет.

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      Так случилось, что Балканы стали неким рубежом между католическим и православным миром. И в силу исторических событий сербский и хорватский народ оказались по разные стороны этой невидимого границы.

      Хорватская национальная идея формировалась под влиянием австрийцев, итальянцев и венгров. Хорваты – католики, в отличие от них сербы – православные, их духовность и культура строилась в ключе противопоставления османам. Поэтому сербы дольше были зависимы от Константинополя, и сформировались как православная нация.

      Хорваты получили государственность раньше, чем сербы. Они имеют комплекс, подобный комплексу россиян в отношении украинцев. Кроме того, у них разные языки. И сколько бы сербы не говорили, что у них один язык – это не так,
      – пояснил участник боевых действий и разведчик Сергей Лещенко ("Сайгон").

      В 30-х годах 20 века на сербско-хорватские отношения начинает влиять национализм и патриотизм. В Хорватии появляются усташи, которые проповедуют независимость Хорватии от югославского Королевства, предшественника Югославии на Балканах.

      В Сербии их аналогом были четники. Они жили мечтами об объединенных Балканах под председательством Великой Сербии. Во время Второй мировой войны усташи и четники были по разные стороны баррикад.


      Вторая мировая война

      После войны балканские разногласия удавалось сдерживать благодаря авторитету харизматического лидера страны Иосипа Броз Тито. Но в 80-х ему справили тризну и социалистический строй в Югославии закачался.

      Их аналог нашего КГБ понимал, что все держится на авторитете одного человека. И могут быть какие-то проблемы,
      – сказал Лещенко.

      Футбол давал возможность хоть как-то выпускать пар. Стадионы были местом, где можно было то, за что в других условиях можно было загреметь в полицейский участок. Так в среде фанов живо развивались национал-патриотические идеи.

      Кроме того, на Балканах хорошо прижился итальянский способ болеть за команду, и они старались быть еще более горячими, чем тифози.


      На Балканах хорошо прижился итальянский способ болеть за команду

      Вероятно, это зависит от национального характера. Они зажигательны и упрямы, а также они имеют сложную историю, которая их питает и побуждает к идейным противостояниям. В мае 1990 года Словения и Хорватия объявили независимость от Белграда. Но некоторые процессы еще по инерции продолжались.

      Последний чемпионат Югославии отгремел 13 мая 1991 года "Динамо" (Загреб) и "Црвена Звезда" (Белград). Сербы использовали это для провокаций. Учитывая разницу и опыт прошлых противостояний, все понимали, что поединок между грандами хорватского и сербского футбола будет не простым. К матчу готовились ультрас загребского "Динамо".

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: История Хорватия Футбол Конфликты Словения Белград Ультрас Война
      Источник: 24 канал
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