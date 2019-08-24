01:29
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, 23 серпня
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, 23 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Конфлікти
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Матч ненависті: як розгоралося протистояння між сербами та хорватами

      Конфлікти 215 Читать новость на русском

      У 1990 році футбольний стадіон Максимір в Загребі готувався прийняти матч, який, як виявилося, став точкою неповернення у калейдоскопі подій, які врешті-решт призвели до драми, яку ми знаємо як "війни під час розпаду Югославії".

      Напруга і несприйняття між сербами й хорватами нараховує не одну сотню років.

      Читайте також: Поєдинок Давида з Голіафом: битва, що врятувала Хорватію

      Так сталося, що Балкани стали таким собі кордоном між католицьким і православним світом. І в силу історичних подій сербський і хорватський народ опинилися по різні боки цього невидимого кордону.

      Хорватська національна ідея формувалася під впливом австрійців, італійців і угорців. Хорвати – католики, на відміну від них серби – православні, їх духовність і культура будувалася у ключі протиставлення османам. Тому серби довше були залежними від Константинополя, і сформувалися як православна нація.

      Хорвати отримали державність раніше, ніж серби. Вони мають комплекс подібний до комплексу росіян щодо українців. Крім того, у них різні мови. І скільки б серби не казали, що у них одна мова – це не так,
      – пояснив учасник бойових дій та розвідник Сергій Лещенко ("Сайгон").

      У 30-х роках 20 століття на сербсько-хорватські стосунки починає впливати націоналізм і патріотизм. У Хорватії з'являються усташі, які проповідують незалежність Хорватії від Югославського Королівства, попередника Югославії на Балканах.

      У Сербії, їх аналогом були четніки. Вони жили мріями про об'єднані Балкани під головуванням Великої Сербії. Під час Другої світової війни усташі й четніки були по різні боки фронту.


      Друга світова війна

      Після війни балканські розбіжності вдавалося стримувати завдяки авторитету харизматичного лідера країни Йозифа Броз Тіто. Але у 80-х йому справили тризну і соціалістичний лад в Югославії захитався.

      Їхній аналог нашого КДБ розумів, що все тримається на авторитеті однієї людини. І можуть бути якісь проблеми,
      – сказав Лещенко.

      Футбол давав можливості хоч якось випускати пару емоціям. Стадіони були місцем де можна було те, за що в інших умовах можна було загриміти в поліцейську дільницю. Так в середовищі фанів жваво розвивалися націонал-патріотичні ідеї.

      Крім того, на Балканах добре прижився італійський спосіб вболівання, і вони старалися бути ще більш гарячковими, ніж тіфозі.


      На Балканах добре прижився італійський спосіб вболівання

      Ймовірно, це залежить від національного характеру. Вони запальні та вперті, а також вони мають складну історію, яка їх живить і спонукає до ідейних протистоянь. У травні 1990 року Словенія і Хорватія оголосили незалежність від Белграда. Але деякі процеси ще по інерції тривали.

      Останній чемпіонат Югославії відгримів 13 травня 1991 року "Динамо" (Загреб) і "Црвена Звезда" (Белград). Серби використали це для провокацій. Враховуючи різницю і досвід минулих протистоянь, всі розуміли що поєдинок між грандами хорватського і сербського футболу буде не простим. До матчу готувалися ультрас загребського "Динамо".

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      23 серпня
      7441
      Теги: Історія Конфлікти Футбол Хорватія Війна Ультрас Белград Словенія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дональд Трамп сошел с ума?
      сьогодні , 01:15 Дональд Трамп сошел с ума?
      Іван Яковина 75
      Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      23 серпня , 22:39 Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      1529
      Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      23 серпня , 22:00 Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      КРЫМский бандеровец 1202
      Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      23 серпня , 21:30 Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      Антон Голобородько 192
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      23 серпня , 19:00 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 7439
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук