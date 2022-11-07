Никакой готовности бороться за своих детей и мужчин женщины не демонстрируют. Они верят, что "бункерный дед" вдруг спасет "мобиков", которых сам и посылает на верную смерть.

Важно Счет идет на десятки "200-х" врагов: в ВСУ рассказали о "жаре" на Бахмутском направлении

"Мобиков" бросают без элементарной подготовки

Видео записали в самых лучших традициях российской пропаганды. Чуть ли не кланялись Путину и озвучивали абсурдные заявления о своей квазиреспублике.

Женщины жаловались на так называемую "местную власть". Рассказывали, что "мобиков" бросили без подготовки и снаряжения в Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Россия настолько "ценит" свое "пушечное мясо", что "мобики", вытянутые из-за университетских парт, учились стрелять, лишь оказавшись на передовой.

На войну добровольно-принудительно хватали не только студентов, но и учеников. В частности, в видео рассказали о "мобилизованном" одиннадцатикласснике из Донецка.

Женщины просят вернуть детей

Матери и жены "мобиков" жалуются, что фейковая "прокуратура" обнаружила многочисленные нарушения "мобилизации", в то же время никакой реакции до сих пор не последовало. России безразлично своих граждан, что уж говорить о жителях квазиреспублик.

Женщины жалуются на то, что Денис Пушилин проигнорировал их обращения. Матерей "мобиков" традиционно посылают. Иногда просто. Иногда – к Путину.

Видеообращение можно просмотреть здесь.

Оккупанты несут потери

Российские оккупанты понесут в Украине колоссальные потери. По состоянию на 6 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 75 930 захватчиков. Кроме того, среди россиян есть немало "трехсотых" и пропавших без вести.

Оккупанты жалуются, что все плохо, а командирам плевать на них. В частности, российские морпехи пожаловались губернатору, что их бросили в "непонятное наступление". Как следствие – 300 ликвидированных, раненых и пропавших.

Заметьте – российский священник-пропагандист ликвидировался на войне в Украине: смотрите видео