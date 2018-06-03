Матери украинского политзаключенного Кольченко угрожал чиновник из Челябинской области

Матери украинского политзаключенного Александра Кольченко – Ларисе, угрожал председатель общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области, где в колонии незаконно удерживают ее сына.

Об этом в комментарии Громадскому рассказал правозащитник из Челябинской области Николай Щур, который держит связь с Ларисой Кольченко.

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Мать Александра Лариса Кольченко позвонила правозащитнику и рассказала, что председатель ГНК в Челябинской области Василий Катане угрожал ей по телефону.

"Он позвонил матери и наговорил ей много плохого. Что-то вроде того, что из нее будут требовать деньги за адвокатов, которые сейчас посещают Сашу, за посылки, которые ему передавали. Также он напрашивался в гости к Ларисе Кольченко, ведь часто бывает в Крыму", – рассказал правозащитник об угрозах со стороны Катане.

По словам Николая Щура, члены общественной наблюдательной комиссии ничем не ограничены в своих действиях, "потому могут общаться с кем угодно и когда угодно". В России систему надзорных комиссий ввели для "контроля за соблюдением прав человека" в местах лишения свободы.

Правозащитник сказал, что такой звонок председателя комиссии можно считать угрозой.