Матері українського політв'язня Кольченка погрожував чиновник із Челябінської області

Матері українського політв'язня Олександра Кольченка – Ларисі, погрожував голова громадської наглядової комісії у Челябінській області, де у колонії незаконно утримують її сина.

Про це у коментарі Громадському розповів правозахисник із Челябінської області Микола Щур, який тримає зв'язок із Ларисою Кольченко.

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Мати Олександра Лариса Кольченко зателефонувала правозахиснику та розповіла, що голова ГНК у Челябінській області Василь Катане погрожував їй телефоном.

"Він зателефонував матері та наговорив їй багато огидного. Щось на кшталт того, що з неї вимагатимуть гроші за адвокатів, які зараз відвідують Сашка, за посилки, які йому передавали. Також він напрошувався в гості до Лариси Кольченко, адже часто буває в Криму", — розповів правозахисник про погрози з боку Катане.

За словами Миколи Щура, члени громадської наглядової комісії нічим не обмежені у своїх діях, "тому можуть спілкуватися з ким завгодно та коли завгодно". У Росії систему наглядових комісій запровадили для "контролю за дотриманням прав людини" у місцях позбавлення волі.

Правозахисник сказав, що такий дзвінок голови комісії можна вважати погрозою.