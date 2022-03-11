Оккупанты били по мирным жителям, которые им ничем не угрожают, из систем залпового огня. Обстрелы происходили каждые пол часа.

Важно Мы будем защищать Мариуполь, других вариантов нет, – советник главы МВД

Ночной обстрел рашистами жилых кварталов Мариуполя. Системы залпового огня запускали каждые пол часа. Материалы для Гааги,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео с обстрелами Мариуполя:

Отметим, в Мариуполе происходит настоящий геноцид украинцев. Люди неделями сидят в подвалах без еды и воды, а россияне не пропускают к ним гуманитарную помощь. Украинские власти ежедневно договариваются о "зеленых коридорах" в город, однако террористы их обстреливают.

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К теме смотрите видео, как Мариуполь выглядит после удара: