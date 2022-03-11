Окупанти гатили по мирних мешканцях, які їм нічим не загрожують, з систем залпового вогню. Обстріли відбувалися кожні пів години.

Важливо Ми будемо боронити Маріуполь, інших варіантів нема, – радник глави МВС

Нічний обстріл рашистами житлових кварталів Маріуполя. Системи залпового вогню запускали кожні пів години. Матеріали для Гааги,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео з обстрілами Маріуполя:

Зауважимо, у Маріуполі відбувається справжній геноцид українців. Люди тижнями сидять у підвалах без їжі та води, а росіяни не пропускають до них гуманітарну допомогу. Українська влада щодня домовляється про "зелені коридори" до міста, однак терористи їх обстрілюють.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми дивіться відео, як Маріуполь виглядає після удару: