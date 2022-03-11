Інших варіантів щодо ситуації з Маріуполем просто не існує. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Є особиста вказівка Путіна, – Денисенко

"Сподіваюсь, що ми будемо боронити Маріуполь, тому що у нас інших варіантів нема. Ми розуміємо, що є особиста вказівка Путіна не робити ніяких гуманітарних коридорів. Є бажання перетворити Маріуполь на наш блокадний Ленінгард", – сказав Вадим Денисенко.

Українські військові продовжуватимуть воювати, наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Раніше Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що Маріуполь росіяни накрили, але у них немає сили зайти туди – всі окупанти поляжуть там.

Зауважте, що 9 березня російська армія завдала цинічного авіаудару по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Загинули 3 людини, серед них – дитина.



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