Вони додали, що винні понесуть покарання за скоєні злочини.

Головне Лавров зізнався, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі

ЄС висловив впевненість, що винні будуть покарані

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля та європейського комісара Янеша Ленарчича.

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими збройними силами. Ми з жахом бачимо, як російські збройні сили роблять все більш жорстокі злочини і нападають на найбеззахисніших і найвразливіших", – заявили вони.

Крім того, представники ЄС засудили облогу міста Маріуполя та інших українських міст, які зазнають інтенсивних бомбардувань з боку Збройних сил Росії, що "викликає жах у цивільного населення і створює гуманітарні катастрофи".

Ці серйозні порушення міжнародного гуманітарного права мають бути негайно припинені. Ми повторюємо наш заклик до Росії виконати свої обов'язки та зобов'язання з міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, а також негайно припинити свої військові операції,

– йдеться у зверненні.

Водночас Боррель та Ленарчич заявили, що Росія несе повну відповідальність за цей акт військової агресії та всі спричинені ним руйнування та людські жертви.

Росія буде притягнута до відповідальності

Надалі ЄС ініціює створення Комісії з розслідування у рамках Ради ООН з прав людини, а також початок розслідування Прокурором Міжнародного кримінального суду.

Росію буде притягнуто до відповідальності за ці серйозні порушення та військові злочини. Ми наполегливо закликаємо Росію поважати гуманітарні коридори та дозволити евакуацію цивільного населення в інші частини України,

– закликали вони.

Також у ЄС наголосили, що Росія повинна вивести всі сили та військову техніку з території України.

Надаємо, що у вчорашніх зверненнях світові лідери, зокрема ЮНІСЕФ та ООН, висловили занепокоєння ситуацією, проте ніхто із них не згадав про те, що авіаудар завдала саме Росія.

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