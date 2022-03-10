У мережі з'явилася реакція виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел щодо атаки на пологовий будинок у Маріуполі.

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В ЮНІСЕФ відреагували на обстріл пологового в Маріуполі

Представниця Дитячого фонду ООН заявила, що приголомшена інформацією про напад на пологовий будинок у Маріуполі. Вона додала: за повідомленнями, через атаку під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. "Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося найгіршого", – продовжила Рассел.

Ця атака, якщо вона буде підтверджена, показує, яких жахливих втрат завдає ця війна дітям та родинам України,
– наголосила директорка ЮНІСЕФ.

Вона розповіла, що менш ніж за два тижні щонайменше 37 дітей загинули й 50 отримали поранення, а більше ніж мільйон дітей були змушені залишити Україну і вирушити до сусідніх країн.

Крім того, Рассел звернула увагу, що атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися. Від імені ЮНІСЕФ вона повторила заклик щодо негайного припинення вогню і дотримання зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей.

Цікаво, що у реакції представниці ЮНІСЕФ не має жодної згадки, що це Росія цинічно обстріляла пологовий будинок. Загалом у заяві атака "просто сталася".

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив у мережі допис про напад на Маріуполь, який назвав жахливим. Однак і він "забув" згадати причетність до цього Росії. Натомість українці та українська влада називаються це наджорстоким вчинком справжніх нелюдів. Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що це вже за межею звірства та є справжнім геноцидом українців.

Цинічна атака на Маріуполь

ЗСУ захищають Україну

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