Такі цифри озвучив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Серед поранених – персонал лікарні та навіть породіллі.
Зверніть увагу За час блокади окупантами Маріуполя загинуло близько 1300 мирних мешканців
Серед дітей, на щастя, постраждалих немає. Так само немає загиблих. Однак пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, удень 9 березня російські терористи ганебно обстріляли дитячу лікарну в Маріуполі. Унаслідок цього низка відділень просто зруйнована.
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Наслідки обстрілу лікарні в Маріуполі: дивіться відео