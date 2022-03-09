Такі цифри озвучив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Серед поранених – персонал лікарні та навіть породіллі.

Зверніть увагу За час блокади окупантами Маріуполя загинуло близько 1300 мирних мешканців

Серед дітей, на щастя, постраждалих немає. Так само немає загиблих. Однак пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, удень 9 березня російські терористи ганебно обстріляли дитячу лікарну в Маріуполі. Унаслідок цього низка відділень просто зруйнована.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Наслідки обстрілу лікарні в Маріуполі: дивіться відео