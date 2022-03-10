В сети появилась реакция исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин М. Рассел по поводу атаки на роддом в Мариуполе.

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В ЮНИСЕФ отреагировали на обстрел роддома в Мариуполе

Представительница Детского фонда ООН заявила, что ошеломлена информацией о нападении на роддом в Мариуполе. Она добавила: по сообщениям, из-за атаки под завалами разрушенных построек оказались маленькие дети и роженицы. "Мы еще не знаем о количестве жертв, но боимся худшего", – продолжила Рассел.

Эта атака, если она будет подтверждена, показывает, какие ужасные потери наносит эта война детям и семьям Украины,

– подчеркнула директор ЮНИСЕФ.

Она рассказала, что менее чем за две недели по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения, а более миллиона детей были вынуждены покинуть Украину и отправиться в соседние страны.

Кроме того, Рассел обратила внимание, что атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру – в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы – за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться. От имени ЮНИСЕФ она повторила призыв о немедленном прекращении огня и соблюдении обязательств по международному гуманитарному праву по защите детей.

Интересно, что в реакции представительницы ЮНИСЕФ нет никакого упоминания, что Россия цинично обстреляла роддом. В заявлении атака "просто произошла".

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал в сети сообщение о нападении на Мариуполь, которое назвал ужасным. Однако и он "забыл" упомянуть причастность к этому России. Зато украинцы и украинские власти называют это сверхжестоким поступком настоящих извергов. Владимир Зеленский в обращении подчеркнул, что это уже за пределом зверства и является настоящим геноцидом украинцев.

Циническая атака на Мариуполь

Российские захватчики 9 марта полностью уничтожили роддом в центре Мариуполя, а также больницу, детское отделение и терапию. Там находилось много беременных женщин и матерей с детьми.

В Донецкой ОВА сообщили, что в результате пострадали 17 человек – персонал и роженицы. По предварительной информации, среди детей никто не травмировался. К счастью, жертв удалось избежать.

Впоследствии стало известно, что россияне заранее знали, что бомбят именно роддом. Пропагандисты говорили о нем еще за 4 часа до атаки.

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