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Матиоса требуют уволить с должности за антисемитские высказывания: известна суть

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Матиоса требуют уволить с должности главного военного прокурора Украины
Матиоса требуют уволить с должности главного военного прокурора Украины / Фото из свободных сетей

Центр имени Симона Визенталя – неправительственная организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста – призвала украинскую власть уволить с должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса за высказывания антисемитского характера.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Так, 25 июня в интервью изданию Insider Матиос в своем комментарии сравнил подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко – Бориса Германа – с деятелем российского и немецкого социал-демократического движения начала XX века Александром Парвусом.

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По убеждению главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, Матиос намекнул на желание евреев "залить кровью" славян.

27 июня американский журнал Newsweek расценил слова Матиоса как поддержку антисемитских теорий заговора. В тексте материала говорится, что это стало "резким напоминанием" о проявлениях антисемитизма и расизма в публичном дискурсе Украины.

В свою очередь глава отдела Восточной Европы Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф назвал высказывания Матиоса "возмутительными и ошибочными". При этом Зурофф отметил, что коммунисты действовали не как евреи.

"Их вдохновляла Москва, а не Иерусалим", – отметил он.

А борец с проявлениями антисемитизма в Литве и Восточной Европе Довод Кац высказал мнение, что в Украине возрождается "яростный антисемитизм".

"И после этого вы действительно намерены вступить в ЕС?" – заявил Кац.

Теги: Скандал Новости Украины Новости политики Анатолий Матиос евреи Голокост религия "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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