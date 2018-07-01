Матіоса вимагають звільнити з посади за антисемітські висловлювання: відома суть

Центр імені Симона Візенталя – неурядова організація, діяльність якої спрямована на захист прав людини, боротьбу з тероризмом, антисемітизмом і вивчення Голокосту – закликала українську владу звільнити з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса за висловлювання антисемітського характеру.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Так, 25 червня в інтерв'ю виданню Insider Матіос у своєму коментарі порівняв підозрюваного в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченко – Бориса Германа – з діячем російського і німецького соціал-демократичного руху початку XX століття Олександром Парвусом.

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На переконання глави Українського єврейського комітету Едуарда Долинського, Матіос натякнув на бажання євреїв "залити кров'ю" слов'ян.

27 червня американський журнал Newsweek розцінив слова Матіоса як підтримку антисемітських теорій змови. У тексті матеріалу мовиться, що це стало "різким нагадуванням" про прояви антисемітизму і расизму в публічному дискурсі України.

Голова відділу Східної Європи Центру Симона Візенталя Ефраїм Зурофф своєю чергою назвав висловлювання Матіоса "обурливими і помилковими". При цьому Зурофф наголосив, що комуністи діяли не як євреї.

"Їх надихала Москва, а не Єрусалим", – зазначив він.

А борець з проявами антисемітизму в Литві і Східній Європі Довід Кац висловив думку, що в Україні відроджується "лютий антисемітизм".

"І після цього ви дійсно маєте намір вступити в ЄС?", – заявив Кац.