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      Матиосу подарили торт с надписью "контрабандист"

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      Торт с надписью "контрабандист"
      Торт с надписью "контрабандист"

      Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу подарили торт, на котором рядом с фото Матиоса есть надпись: "контрабандист".

      Соответствующее видео разместил журналист Василий Крутчак.

      "Все знают, что военный прокурор Матиос любит стилизованные торты на которых он изображен например в стиле Джеймс Бонда. Но поскольку стиль Джеймс Бонда не совсем соответствует, а точнее вообще не соответствует Матиосу, поэтому мы, активисты "Приговора", сегодня принесли под стены ГПУ и передали Матиосу торт, который полностью соответствует ему. и какой напомнит Матиосу о его участии в контрабанде и за которую скоро нужно будет ответить", – написал Крутчак на своей странице в социальной сети Facebook.

      Напомним, ранее СМИ обвинили семью Анатолия Матиоса в покрытии контрабанды в Черновицкой области.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Контрабанда ГПУ Анатолий Матиос
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