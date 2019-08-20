Матіосу подарували торт із написом "контрабандист"

Головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу подарували торт, на якому поруч із фото Матіоса є напис: "контрабандист".

Відповідне відео розмістив журналіст Василь Крутчак.

"Всі знають, що військовий прокурор Матіос полюбляє стилізовані торти на яких він зображений наприклад в стилі Джеймс Бонда. Але оскільки стиль Джеймс Бонда не зовсім відповідає, а точніше взагалі не відповідає Матіосу, тому ми, активісти "Вирок", сьогодні принесли під стіни ГПУ та передали Матіосу торт, який повністю відповідає йому. І який нагадає Матіосу про його участь у контрабанді і за яку скоро потрібно буде відповісти", – написав Крутчак на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше ЗМІ звинуватили родину Анатолія Матіоса у покриванні контрабанди у Чернівецькій області.