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      Матіосу подарували торт із написом "контрабандист"

      91 Читать новость на русском
      Торт із написом "контрабандист"
      Торт із написом "контрабандист"

      Головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу подарували торт, на якому поруч із фото Матіоса є напис: "контрабандист".

      Відповідне відео розмістив журналіст Василь Крутчак.

      "Всі знають, що військовий прокурор Матіос полюбляє стилізовані торти на яких він зображений наприклад в стилі Джеймс Бонда. Але оскільки стиль Джеймс Бонда не зовсім відповідає, а точніше взагалі не відповідає Матіосу, тому ми, активісти "Вирок", сьогодні принесли під стіни ГПУ та передали Матіосу торт, який повністю відповідає йому. І який нагадає Матіосу про його участь у контрабанді і за яку скоро потрібно буде відповісти", написав Крутчак на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

      Нагадаємо, раніше ЗМІ звинуватили родину Анатолія Матіоса у покриванні контрабанди у Чернівецькій області. 

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      Теги: Новини політики Анатолій Матіос ГПУ Контрабанда
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