МАУ планирует расширить список рейсов в августе 2020 года. Среди них немало как внутренних, так и международных рейсов.

Внутренние рейсы МАУ в Украине

В Украине МАУ планирует летать из Киева в три города – Херсон, Одессу и Львов, говорится на сайте компании.

К слову Ryanair запускает 16 новых маршрутов из Украины в Италию: направления и даты

Киев – Херсон

В Херсон можно будет добраться каждую среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу.

Киев – Одесса

Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20 августа) – дополнительно и четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20 августа) – дополнительно в пятницу.

Киев – Львов

Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21 августа по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов – Киев в воскресенье.

Международные рейсы МАУ

Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует осуществлять из Киева и Одессы.

"План полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное возобновление транзитной модели работы авиакомпании", – говорится в сообщении компании.

Из Киева авиакомпания будет летать в:

Амстердам

Лондон

Париж

Торонто

Ларнаку

Ниццу

Дубай

Стамбул

Вильнюс

Рим

Милан

Неаполь

Афины

Франкфурт

Мюнхен

Берлин

Тбилиси

Баку

Ереван

Тель-Авив

Прагу

Вену

Кишинев

Мадрид

Барселону

Из Одессы будет два международных рейса: