МАУ опубликовала список рейсов в августе: куда будет летать авиакомпания
МАУ планирует расширить список рейсов в августе 2020 года. Среди них немало как внутренних, так и международных рейсов.
Внутренние рейсы МАУ в Украине
В Украине МАУ планирует летать из Киева в три города – Херсон, Одессу и Львов, говорится на сайте компании.
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Киев – Херсон
В Херсон можно будет добраться каждую среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу.
Киев – Одесса
Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20 августа) – дополнительно и четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20 августа) – дополнительно в пятницу.
Киев – Львов
Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21 августа по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов – Киев в воскресенье.
Международные рейсы МАУ
Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует осуществлять из Киева и Одессы.
"План полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное возобновление транзитной модели работы авиакомпании", – говорится в сообщении компании.
Из Киева авиакомпания будет летать в:
- Амстердам
- Лондон
- Париж
- Торонто
- Ларнаку
- Ниццу
- Дубай
- Стамбул
- Вильнюс
- Рим
- Милан
- Неаполь
- Афины
- Франкфурт
- Мюнхен
- Берлин
- Тбилиси
- Баку
- Ереван
- Тель-Авив
- Прагу
- Вену
- Кишинев
- Мадрид
- Барселону
Из Одессы будет два международных рейса:
- в Стамбул
- в Тель-Авив