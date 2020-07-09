МАУ опублікували список рейсів у серпні: куди літатиме авіакомпанія
МАУ планує розширити список рейсів у серпні 2020 року. Серед них і чимало як внутрішніх, так і міжнародних рейсів.
Внутрішні рейси МАУ в Україні
В Україні МАУ планує літати з Києва до трьох міст – Херсона, Одеси та Львова, йдеться на сайті компанії.
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Київ – Херсон
До Херсона можна буде дістатися кожної середи, п’ятниці та неділі, а повернутися до Києва – в понеділок, четвер та суботу.
Київ – Одеса
Дістатися із Києва до Одеси можна буде кожен понеділок, середу, п‘ятницю та неділю. Наприкінці серпня (з 20 серпня) – додатково й четвер; повернутися з Одеси до Києва можна буде у понеділок, вівторок, четвер і суботу, а наприкінці серпня (з 20 серпня) – додатково у п’ятницю.
Київ – Львів
Львів – Київ буде виконуватися у серпні, починаючи із 21 серпня за розкладом Київ – Львів у п’ятницю та Львів – Київ у неділю.
Міжнародні рейси МАУ
Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ планує здійснювати з Києва та Одеси.
"План польотів грунтується на припущенні щодо вільного переміщення пасажирів через кордони Європейського Союзу та Шенгенської зони із туристичною метою. Крім того, у авіакомпанії розраховують на відкриття кордонів для українців у країнах східного напрямку, що дозволить поступове відновлення транзитної моделі роботи авіакомпанії", – йдеться в повідомленні компанії.
З Києва авіакомпанія літатиме в:
- Амстердам
- Лондон
- Париж
- Торонто
- Ларнака
- Ніцца
- Дубай
- Стамбул
- Вільнюс
- Рим
- Мілан
- Неаполь
- Афіни
- Франкфурт
- Мюнхен
- Берлін
- Тбілісі
- Баку
- Єреван
- Тель-Авів
- Прага
- Відень
- Кишинів
- Мадрид
- Барселона
З Одеси буде два міжнародні рейси:
- в Стамбул
- в Тель-Авів