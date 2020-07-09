МАУ планує розширити список рейсів у серпні 2020 року. Серед них і чимало як внутрішніх, так і міжнародних рейсів.

Внутрішні рейси МАУ в Україні

В Україні МАУ планує літати з Києва до трьох міст – Херсона, Одеси та Львова, йдеться на сайті компанії.

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Київ – Херсон

До Херсона можна буде дістатися кожної середи, п’ятниці та неділі, а повернутися до Києва – в понеділок, четвер та суботу.

Київ – Одеса

Дістатися із Києва до Одеси можна буде кожен понеділок, середу, п‘ятницю та неділю. Наприкінці серпня (з 20 серпня) – додатково й четвер; повернутися з Одеси до Києва можна буде у понеділок, вівторок, четвер і суботу, а наприкінці серпня (з 20 серпня) – додатково у п’ятницю.

Київ – Львів

Львів – Київ буде виконуватися у серпні, починаючи із 21 серпня за розкладом Київ – Львів у п’ятницю та Львів – Київ у неділю.

Міжнародні рейси МАУ

Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ планує здійснювати з Києва та Одеси.

"План польотів грунтується на припущенні щодо вільного переміщення пасажирів через кордони Європейського Союзу та Шенгенської зони із туристичною метою. Крім того, у авіакомпанії розраховують на відкриття кордонів для українців у країнах східного напрямку, що дозволить поступове відновлення транзитної моделі роботи авіакомпанії", – йдеться в повідомленні компанії.

З Києва авіакомпанія літатиме в:

Амстердам

Лондон

Париж

Торонто

Ларнака

Ніцца

Дубай

Стамбул

Вільнюс

Рим

Мілан

Неаполь

Афіни

Франкфурт

Мюнхен

Берлін

Тбілісі

Баку

Єреван

Тель-Авів

Прага

Відень

Кишинів

Мадрид

Барселона

З Одеси буде два міжнародні рейси: