Украина начала возобновлять международное авиасообщение и впускать иностранцев с 15 июня. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла продажи на первые регулярные рейсы.

Купить билеты можно на рейсы Киев – Амстердам и Киев – Париж, сообщает avianews.com.

Между тем Аэропорты "Киев" и "Львов" отменили все международные авиарейсы на ближайшее время

Полеты в Нидерланды начнутся с 16 июня, а во Францию ​​с 17 июня. Сначала рейсы будут выполнять только раз в неделю совместно с авиакомпаниями KLM и Air France.

Цены на билеты

Сейчас МАУ продает билеты только двух классов – Economy Standard (от 6 тысяч гривен в одну сторону) и Business Saver (от 20 тысяч гривен). Оба тарифа включают багаж и позволяют вносить изменения без ограничений.

Заметим, что воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, поскольку правительство страны сняло ограничения на въезд иностранцев. Однако после прилета из ряда стран, которые обозначены "красной" зоной, требуется прохождение 14-дневного карантина.

Какие рейсы возобновят еще

МАУ намерена расширить перечень рейсов, но пока компания не готова назвать конкретные направления. Известно, что это будут традиционные европейские города и регулярно-чартерные направления для туризма.

Важно! МАУ закрыла продажи билетов на большинство своих международных направлений до 1 августа для формирования нового графика полетов.

Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно

С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Готовы принять украинцев пока только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Впрочем свободно и без препятствий украинцы смогут улететь пока только в одном направлении – в Минск.

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" и "зеленые".

"Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Говорится о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.

"Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.

Куда смогут летать украинцы / Инфографика 24 канала