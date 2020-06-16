Україна почала відновлювати міжнародне авіасполучення й впускати іноземців з 15 червня. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкрила продажі на перші регулярні рейси.

Купити квитки можна на рейси Київ – Амстердам та Київ – Париж, повідомляє avianews.com.

Тим часом Аеропорти "Київ" і "Львів" скасували всі міжнародні авіарейси на найближчий час

Польоти в Нідерланди почнуться з 16 червня, а до Франції з 17 червня. Спершу рейси виконуватимуть лише раз на тиждень спільно з авіакомпаніями KLM і Air France.

Ціни на квитки

Наразі МАУ продає квитки тільки двох класів – Economy Standard (від 6 тисяч гривень в одну сторону) і Business Saver (від 20 тисяч гривень). Обидва тарифи включають багаж і дозволяють вносити зміни без обмежень.

Зауважимо, що скористатися маршрутами в напрямку України може хто завгодно, оскільки уряд країни зняв обмеження на в'їзд іноземців. Однак після прильоту з ряду країн, які позначені "червоною" зоною, потрібне проходження 14-денного карантину.

Які рейси відновлять ще

МАУ має намір розширити перелік рейсів, але поки компанія не готова назвати конкретні напрямки. Відомо, що це будуть традиційні європейські міста і регулярно-чартерні напрямки для туризму.

Важливо! МАУ закрила продажі квитків на більшість своїх міжнародних напрямків до 1 серпня для формування нового графіка польотів.

Відновлення авіаперельотів в Україні: що відомо

З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.

Втім вільно й без жодних перешкод українці зможуть полетіти поки що лише в одному напрямку – до Мінська.

Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені".

"Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні. Мовиться про показник у 40 інфікованих COVID-19 на 100 тисяч населення.

"Зелена" зона – це ті країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або навіть кращою. Сьогодні в Україні середній рівень захворюваності становить 33 особи на 100 тисяч населення.



Куди зможуть літати українці / Інфографіка 24 каналу