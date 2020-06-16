МАУ відкрила продажі на перші рейси за кордон: напрямки та ціни
Україна почала відновлювати міжнародне авіасполучення й впускати іноземців з 15 червня. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкрила продажі на перші регулярні рейси.
Купити квитки можна на рейси Київ – Амстердам та Київ – Париж, повідомляє avianews.com.
Тим часом Аеропорти "Київ" і "Львів" скасували всі міжнародні авіарейси на найближчий час
Польоти в Нідерланди почнуться з 16 червня, а до Франції з 17 червня. Спершу рейси виконуватимуть лише раз на тиждень спільно з авіакомпаніями KLM і Air France.
Ціни на квитки
Наразі МАУ продає квитки тільки двох класів – Economy Standard (від 6 тисяч гривень в одну сторону) і Business Saver (від 20 тисяч гривень). Обидва тарифи включають багаж і дозволяють вносити зміни без обмежень.
Зауважимо, що скористатися маршрутами в напрямку України може хто завгодно, оскільки уряд країни зняв обмеження на в'їзд іноземців. Однак після прильоту з ряду країн, які позначені "червоною" зоною, потрібне проходження 14-денного карантину.
Які рейси відновлять ще
МАУ має намір розширити перелік рейсів, але поки компанія не готова назвати конкретні напрямки. Відомо, що це будуть традиційні європейські міста і регулярно-чартерні напрямки для туризму.
Відновлення авіаперельотів в Україні: що відомо
- З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.
- Готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.
- Втім вільно й без жодних перешкод українці зможуть полетіти поки що лише в одному напрямку – до Мінська.
- Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені".
- "Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні. Мовиться про показник у 40 інфікованих COVID-19 на 100 тисяч населення.
- "Зелена" зона – це ті країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або навіть кращою. Сьогодні в Україні середній рівень захворюваності становить 33 особи на 100 тисяч населення.