Авиакомпания Международные авиалинии Украины открыла продажи на билеты в страны Адриатического побережья Хорватии, Черногории и Албании.

Билеты на рейсы уже доступны на сайте МАУ. Цены старують от 250 долларов, или около 7 000 гривен в обе стороны с учетом ручной клади и одного места багажа весом до 23 килограмм.

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Доступные даты и рейсы

Албания

МАУ будет выполнять рейсы по маршруту Киев – Тирана с 24 июля по 11 сентября по вторникам и пятницам. Заметим, что украинцам разрешили свободный въезд на территорию Албании без прохождения ПЦР-теста.

Черногория

Рейсы Киев – Тират авиакомпания будет выполнять еженедельно с 26 июля до 4 октября, а с 30 июля до 17 сентября также и по четвергам.

Ранее Черногория запретила жителям Украины и Беларуси въезжать в страну на автомобиле. Это можно сделать только авиационным транспортом.

Хорватия

Рейсы по маршруту Киев – Сплит МАУ планирует осуществлять каждую субботу в период с 18 июля до 26 сентября.

Обратите внимание, что туристы из Украины могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции при нескольких условиях:

наличие отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позже чем за 48 часов;

забронированный пакет услуг (перелет, жилье, страхование).

Важно! ЕС все еще не пускает украинцев на свою территорию. Теперь в список стран, которые позволяют нам въезд, добавились Ливан и Багамские острова.



Какие страны открыты для украинцев / Инфографика 24 канала