МАУ открыла рейсы в Хорватию, Черногорию и Албанию: даты и цены
Авиакомпания Международные авиалинии Украины открыла продажи на билеты в страны Адриатического побережья Хорватии, Черногории и Албании.
Билеты на рейсы уже доступны на сайте МАУ. Цены старують от 250 долларов, или около 7 000 гривен в обе стороны с учетом ручной клади и одного места багажа весом до 23 килограмм.
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Доступные даты и рейсы
- Албания
МАУ будет выполнять рейсы по маршруту Киев – Тирана с 24 июля по 11 сентября по вторникам и пятницам. Заметим, что украинцам разрешили свободный въезд на территорию Албании без прохождения ПЦР-теста.
- Черногория
Рейсы Киев – Тират авиакомпания будет выполнять еженедельно с 26 июля до 4 октября, а с 30 июля до 17 сентября также и по четвергам.
Ранее Черногория запретила жителям Украины и Беларуси въезжать в страну на автомобиле. Это можно сделать только авиационным транспортом.
- Хорватия
Рейсы по маршруту Киев – Сплит МАУ планирует осуществлять каждую субботу в период с 18 июля до 26 сентября.
Обратите внимание, что туристы из Украины могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции при нескольких условиях:
- наличие отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позже чем за 48 часов;
- забронированный пакет услуг (перелет, жилье, страхование).