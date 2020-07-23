МАУ відкрила рейси до Хорватії, Чорногорії та Албанії: дати та ціни
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України відкрила продаж на квитки до країн Адріатичного узбережжя – Хорватії, Чорногорії та Албанії.
Квитки на рейси уже доступні на сайті МАУ. Ціни старують від 250 доларів, або близько 7 000 гривень в обидві сторони з урахуванням ручної поклажі й одного місця багажу вагою до 23 кілограм.
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Доступні дати та рейси
- Албанія
МАУ виконуватиме рейси за маршрутом Київ – Тірана з 24 липня до 11 вересня щовівторка і щоп’ятниці. Зауважимо, що українцям дозволили вільний в'їзд на територію Албанії без проходження ПЛР-тесту.
- Чорногорія
Рейси Київ – Тират авіакомпанія буде виконувати щонеділі з 26 липня до 4 жовтня, а з 30 липня до 17 вересня також і щочетверга.
Раніше Чорногорія заборонила жителям України та Білорусі в'їжджати в країну автомобілем. Це можна зробити лише авіаційним транспортом.
- Хорватія
Рейси за маршрутом Київ – Спліт МАУ планує здійснювати щосуботи в період із 18 липня до 26 вересня.
Зверніть увагу, що туристи з України можуть перетинати кордон Хорватії без 14-денної самоізоляції за декількох умов:
- наявність негативного ПЛР-тесту, який було зроблено не пізніше ніж за 48 годин;
- заброньований пакет послуг (переліт, житло, страхування).