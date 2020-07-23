Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України відкрила продаж на квитки до країн Адріатичного узбережжя – Хорватії, Чорногорії та Албанії.

Квитки на рейси уже доступні на сайті МАУ. Ціни старують від 250 доларів, або близько 7 000 гривень в обидві сторони з урахуванням ручної поклажі й одного місця багажу вагою до 23 кілограм.

Зверніть увагу Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн

Доступні дати та рейси

Албанія

МАУ виконуватиме рейси за маршрутом Київ – Тірана з 24 липня до 11 вересня щовівторка і щоп’ятниці. Зауважимо, що українцям дозволили вільний в'їзд на територію Албанії без проходження ПЛР-тесту.

Чорногорія

Рейси Київ – Тират авіакомпанія буде виконувати щонеділі з 26 липня до 4 жовтня, а з 30 липня до 17 вересня також і щочетверга.

Раніше Чорногорія заборонила жителям України та Білорусі в'їжджати в країну автомобілем. Це можна зробити лише авіаційним транспортом.

Хорватія

Рейси за маршрутом Київ – Спліт МАУ планує здійснювати щосуботи в період із 18 липня до 26 вересня.

Зверніть увагу, що туристи з України можуть перетинати кордон Хорватії без 14-денної самоізоляції за декількох умов:

наявність негативного ПЛР-тесту, який було зроблено не пізніше ніж за 48 годин;

заброньований пакет послуг (переліт, житло, страхування).

Важливо! ЄС все ще не пускає українців на свою територію. Тепер до списку країн, які дозволяють нам в’їзд, додалися Ліван та Багамські острови.



Які країни відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу