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      МАУ меняет расписание рейсов и отменяет некоторые направления: детали

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      МАУ меняет расписание рейсов и отменяет некоторые направления
      МАУ меняет расписание рейсов и отменяет некоторые направления / 24 канал

      Украинская авиакомпания МАУ сообщила о серьезных изменениях в расписании рейсов и отмене нескольких маршрутов, в частности в Пекин, Ригу, Минск и Амман. Новое расписание вводится с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон 2019/2020. В преддверии летнего сезона снова возможны коррективы.

      Все регулярные рейсы МАУ в Западную Европу будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в период с 9:30 до 10:30 и прилетом в Киев в промежутке с 17:30 до 18:30 по местному времени.

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      Все регулярные рейсы МАУ в Каир, Дубаи, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке с 20:00 до 21:00 и прилетом в Киев в промежутке с 7:30 до 8:45 по местному времени.

      Ежедневно будут осуществляться полеты между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом. Дважды в день будут выполняться рейсы по маршрутам Киев – Лондон – Киев и Киев – Вильнюс – Киев. Полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут осуществляться по несколько раз на день.

      В связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу.

      Авиакомпания МАУ будет продолжать регулярные – два раза в день сообщения между городами Украины, соединяя Киев с Одессой, Харьковом и Львовом, и ежедневно – с Днепром, Херсоном, Черновцами, Запорожьем и Ивано-Франковском.

      В зимний период количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто вырастет с двух до трех в неделю. Также, с 16 ноября произойдут изменения в расписании рейсов в Нью-Йорк – вылет из Киева переносится на 11:30, прилет в Киев – на 16:20. Количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до пяти в сезоне зима 2019/2020, а потом и до семи в сезоне на лето 2020.

      С 16 ноября воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев снижена до 3 еженедельных рейсов.

      Авиакомпания МАУ предложит пассажирам изменить маршрут при наличии такой возможности или вернет стоимость билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса.

      Пассажиру необходимо обратиться за помощью сразу, как только он узнает об изменениях в выполнении его рейса. Возврат средств за неиспользованный билет (его часть) осуществляется по месту приобретения и в валюте оплаты.

      Что известно о МАУ?"Международные авиалинии Украины" – это частная украинская авиакомпания, которая была основана, как государственная в 1992 году и полностью приватизирована в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь". Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азия. Флот авиакомпании МАУ включает 41 авиалайнер различных модификаций.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины МАУ авиация
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