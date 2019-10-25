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      МАУ змінює розклад рейсів та скасовує деякі напрямки: деталі

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      МАУ змінює розклад рейсів та скасовує деякі напрямки
      МАУ змінює розклад рейсів та скасовує деякі напрямки / 24 канал

      Українська авіакомпанія МАУ повідомила про серйозні зміни в розкладі рейсів та скасування декількох маршрутів, зокрема до Пекіну, Риги, Мінська та Амману. Новий розклад вводиться з 16 листопада 2019 року на весь зимовий сезон 2019/2020. Напередодні літнього сезону знову можливі корективи.

      Всі регулярні рейси МАУ до Західної Європи виконуватимуться в денний час з вильотом з Києва у проміжку з 9:30 до 10:30 і прильотом до Києва у проміжку з 17:30 до 18:30 за місцевим часом.

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      Всі регулярні рейси МАУ до Каїра, Дубаї, Анкари, Ізміра, Єревана, Баку і Тегерана виконуватимуться в нічний час з вильотом з Києва у проміжку з 20:00 до 21:00 і прильотом до Києва у проміжку з 7:30 до 8:45 за місцевим часом.

      Щоденно здійснюватимуться польоти між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом. Двічі на день виконуватимуться рейси за маршрутами Київ – Лондон – Київ та Київ – Вільнюс – Київ. Польоти до Тель-Авіва, Стамбула та Тбілісі здійснюватимуться по кілька разів на день.

      У зв’язку з негативною рентабельністю МАУ припинить виконання рейсів до Аммана, Мінська і Риги.

      Авіакомпанія МАУ продовжуватиме регулярні – двічі на день – сполучення між містами України, з’єднуючи Київ з Одесою, Харковом і Львовом, та щодня – з Дніпром, Херсоном, Чернівцями, Запоріжжям та Івано-Франківськом.

      У зимовий періодкількість рейсів МАУ між Києвом і Торонто зросте з двох до трьох на тиждень. Також, з 16 листопада відбудуться зміни в розкладі рейсів до Нью-Йорка – виліт з Києва переноситься на 11:30, приліт до Києва – на 16:20. Кількість щотижневих рейсів між Києвом і Делі збільшиться до п’яти в сезоні зима 2019/2020, а потім і до семи в сезоні на літо 2020. 

      З 16 листопада повітряне сполучення між Києвом і Пекіном буде призупинено, а частотність польотів за маршрутом Київ – Бангкок – Київ знижено до 3 щотижневих рейсів. 

      Авіакомпанія МАУ запропонує пасажирам змінити маршрут за наявності такої можливості або поверне вартість квитка, якщо зміна маршруту є неможливою чи пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу.

      Пасажирові необхідно звернутися за допомогою одразу, як тільки він дізнається про зміни у виконанні його рейсу. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання і в валюті оплати.

      Що відомо про МАУ?"Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія, що була заснована, як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Флот авіакомпанії МАУ включає 41 авіалайнер різних модифікацій.

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України авіація МАУ
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