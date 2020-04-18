МАУ осуществит рейс из Майами для эвакуации украинцев из США: даты
Посольство Украины в США готовит для своих граждан чартерный рейс из Майами в Киев. Его должна осуществить авиакомпания МАУ 22 апреля.
По предварительным расчетам, стоимость перелета с двухнедельной обсервацией будет составлять 900 – 1000 долларов. Об этом сообщили на сайте посольства Украины в США.
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Зато в посольстве США в Украине отметили, что планируют осуществить 2 эвакуационных рейса для своих граждан:
- в Вашингтон (21 или 22 апреля);
- в Майами (26 апреля).
Количество мест на чартерном рейсе Госдепа США 21 или 22 апреля очень ограничено, а окончательная цена не будет известна заранее, но может составить больше 1 800 долларов.
Приоритет при посадке будет отдан гражданам США, а затем законным постоянным жителям. Всем пассажирам необходимо будет возместить расходы правительства США за рейс и подписать вексель на этот счет перед посадкой,
– говорится в сообщении.
По данным посольства, рейс в Майами 26 апреля будет выполнять авиакомпания МАУ. Билеты на рейс в Майами, по информации посольства, вскоре должны стать доступными на сайте авиакомпании.
Что известно об эвакуации украинцев
- Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинцев и 27 иностранцев. Они провели две недели на обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители города приняли их не очень тепло.
- В целом Украина за время карантина эвакуировала из разных стран мира почти 145 тысяч своих граждан. Спецрейсы осуществляли украинские авиакомпании МАУ и SkyUP.
- Авиакомпания МАУ завершила программу специальных полетов по эвакуации украинцев. Последним в Борисполь 29 марта прибыл рейс из Бангкока
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