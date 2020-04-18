МАУ осуществит рейс из Майами для эвакуации украинцев из США: даты

Посольство Украины в США готовит для своих граждан чартерный рейс из Майами в Киев. Его должна осуществить авиакомпания МАУ 22 апреля.

По предварительным расчетам, стоимость перелета с двухнедельной обсервацией будет составлять 900 – 1000 долларов. Об этом сообщили на сайте посольства Украины в США.

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Зато в посольстве США в Украине отметили, что планируют осуществить 2 эвакуационных рейса для своих граждан:

в Вашингтон (21 или 22 апреля);

в Майами (26 апреля).

Количество мест на чартерном рейсе Госдепа США 21 или 22 апреля очень ограничено, а окончательная цена не будет известна заранее, но может составить больше 1 800 долларов.

Приоритет при посадке будет отдан гражданам США, а затем законным постоянным жителям. Всем пассажирам необходимо будет возместить расходы правительства США за рейс и подписать вексель на этот счет перед посадкой,

– говорится в сообщении.

По данным посольства, рейс в Майами 26 апреля будет выполнять авиакомпания МАУ. Билеты на рейс в Майами, по информации посольства, вскоре должны стать доступными на сайте авиакомпании.

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