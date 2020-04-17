МАУ здійснить рейс з Маямі для евакуації українців зі США: дати

Посольство України в США готує для своїх громадян чартерний рейс з Маямі до Києва. Його має здійснити авіакомпанія МАУ 22 квітня.

За попередніми розрахунками, вартість перельоту з двотижневою обсервацією складатиме 900 – 1000 доларів. Про це повідомили на сайті посольства України у США.

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Натомість у посольство США в Україні зазначили, що планують здійснити 2 евакуаційні рейси для своїх громадян:

до Вашингтона (21 чи 22 квітня);

у Маямі (26 квітня).

Кількість місць на чартерному рейсі Держдепу США 21 або 22 квітня дуже обмежена, а остаточна ціна не буде відома заздалегідь, але може становити понад 1 800 доларів.

Пріоритет при посадці буде відданий громадянам США, а потім законним постійним жителям. Всім пасажирам необхідно буде відшкодувати витрати уряду США за рейс і підписати вексель на цей рахунок перед посадкою, – мовиться у повідомленні.

За даними посольства, рейс в Маямі 26 квітня буде виконувати авіакомпанія МАУ. Квитки на рейс в Маямі, за інформацією посольства, незабаром повинні стати доступними на сайті авіакомпанії.

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