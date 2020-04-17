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      МАУ здійснить рейс з Маямі для евакуації українців зі США: дати

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      МАУ здійснить рейс з Маямі до Києва / Getty Images

      Посольство України в США готує для своїх громадян чартерний рейс з Маямі до Києва. Його має здійснити авіакомпанія МАУ 22 квітня.

      За попередніми розрахунками, вартість перельоту з двотижневою обсервацією складатиме 900 – 1000 доларів. Про це повідомили на сайті посольства України у США.

      До теми Громадян США евакуюють з України спецрейсом

      Натомість у посольство США в Україні зазначили, що планують здійснити 2 евакуаційні рейси для своїх громадян: 

      • до Вашингтона (21 чи 22 квітня);
      • у Маямі (26 квітня).

      Кількість місць на чартерному рейсі Держдепу США 21 або 22 квітня дуже обмежена, а остаточна ціна не буде відома заздалегідь, але може становити понад 1 800 доларів.

      Пріоритет при посадці буде відданий громадянам США, а потім законним постійним жителям. Всім пасажирам необхідно буде відшкодувати витрати уряду США за рейс і підписати вексель на цей рахунок перед посадкою, – мовиться у повідомленні.

      За даними посольства, рейс в Маямі 26 квітня буде виконувати авіакомпанія МАУ. Квитки на рейс в Маямі, за інформацією посольства, незабаром повинні стати доступними на сайті авіакомпанії.

      Що відомо про евакуацію українців

      • Першими Україна евакуювала своїх громадян з Китаю. Сталося це 20 лютого. Тоді на батьківщину повернулися 48 українців та 27 іноземців. Вони провели два тижні на обсервації у санаторії у Нових Санжарах. До слова, тоді мешканці містечка прийняли їх не дуже тепло.

      • Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. Спецрейси здійснювали українські авіакомпанії МАУ та SkyUP. 

      • Авіакомпанія МАУ завершила програму спеціальних польотів з евакуації українців. Останнім у Бориспіль 29 березня прибув рейс з Бангкока.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Держборг США Новини США Евакуація українців МАУ авіація Новини України
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