Громадян США евакуюють з Україні спецрейсом
Державний департамент США організовує спеціальний чартерний рейс для американців, які хочуть повернутися додому з України.
Спецборт запланований на 15 квітня, повідомляє "Голос Америки".
Важливо Евакуація українців: спецборт з Нью-Йорка приземлився у Києві
Виліт відбудеться з аеропорту "Бориспіль" о 17:00. Літак доставить громадян США до Вашингтону. Борт сяде о 01:00 16 квітня на летовищі імені Джона Даллеса. Однак час відльоту та прибуття може бути змінений.
Пасажирам наразі не потрібно платити за переліт, втім по поверненню у США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки повинні будуть відшкодувати витрати за переліт державі.
Зверніть увагу! Станом на 12 квітня вільних місць у літаку вже немає. Втім у Держдепартаменті сказали, що усі ті, хто не встиг, але мають бажання лишити Україну, мають написати на електронну пошту – [email protected]
Коронавірус у США: що відомо
- США посідає перше місце у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає понад 533 тисячі й ця цифра постійно зростає.
- Коронавірус зафіксували вже у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія та інших американських територіях. Штат Нью-Йорк став епіцентром пандемії COVID-19 у США. В одному лише Нью-Йорку більше інфікованих, ніж у всьому Китаї.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою. Того ж дня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
- А 12 квітня Трамп запровадив режим катастрофи у всіх штатах вперше в історії країни.
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