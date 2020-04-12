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      Громадян США евакуюють з Україні спецрейсом

      - Читать новость на русском
      Евакуація американців з України / unsplash.com

      Державний департамент США організовує спеціальний чартерний рейс для американців, які хочуть повернутися додому з України.

      Спецборт запланований на 15 квітня, повідомляє "Голос Америки".

      Важливо Евакуація українців: спецборт з Нью-Йорка приземлився у Києві

      Виліт відбудеться з аеропорту "Бориспіль" о 17:00. Літак доставить громадян США до Вашингтону. Борт сяде о 01:00 16 квітня на летовищі імені Джона Даллеса. Однак час відльоту та прибуття може бути змінений.

      Пасажирам наразі не потрібно платити за переліт, втім по поверненню у США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки повинні будуть відшкодувати витрати за переліт державі.

      Зверніть увагу! Станом на 12 квітня вільних місць у літаку вже немає. Втім у Держдепартаменті сказали, що усі ті, хто не встиг, але мають бажання лишити Україну, мають написати на електронну пошту – [email protected]

      Коронавірус у США: що відомо

      • США посідає перше місце у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає понад 533 тисячі й ця цифра постійно зростає.
      • Коронавірус зафіксували вже у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія та інших американських територіях. Штат Нью-Йорк став епіцентром пандемії COVID-19 у США. В одному лише Нью-Йорку більше інфікованих, ніж у всьому Китаї.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою. Того ж дня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • А 12 квітня Трамп запровадив режим катастрофи у всіх штатах вперше в історії країни.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Нью-Йорк Дональд Трамп авіація Новини США
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