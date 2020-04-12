Громадян США евакуюють з Україні спецрейсом

Державний департамент США організовує спеціальний чартерний рейс для американців, які хочуть повернутися додому з України.

Спецборт запланований на 15 квітня, повідомляє "Голос Америки".

Важливо Евакуація українців: спецборт з Нью-Йорка приземлився у Києві

Виліт відбудеться з аеропорту "Бориспіль" о 17:00. Літак доставить громадян США до Вашингтону. Борт сяде о 01:00 16 квітня на летовищі імені Джона Даллеса. Однак час відльоту та прибуття може бути змінений.

Пасажирам наразі не потрібно платити за переліт, втім по поверненню у США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки повинні будуть відшкодувати витрати за переліт державі.

Зверніть увагу! Станом на 12 квітня вільних місць у літаку вже немає. Втім у Держдепартаменті сказали, що усі ті, хто не встиг, але мають бажання лишити Україну, мають написати на електронну пошту – [email protected]

Коронавірус у США: що відомо