Евакуація українців: із Нью-Йорка до Києва вилетів спецборт

Спецрейсом зі США додому повертаються 354 українця. Вони пізно ввечері 26 березня вилетіли з Нью-Йорка літаком авіакомпанії МАУ.

Про це інформує постійне представництво України при ООН у твіттері.

Тим часом Українців із Росії евакуйовуватимуть поїздом: що відомо на цей момент

Спецрейс МАУ за маршрутом Нью-Йорк – Київ вилетів згідно з розкладом. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажирів,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що літак вирушив із аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку.

Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.



Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Розпочалася реєстрація на рейс @fly_uia “Нью-Йорк - Київ”.



Разом з @UKRinNewYork працюємо над поверненням українців додому. pic.twitter.com/qbg6pRLYZS — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Чому Україна евакуйовує своїх громадян з різних куточків світу?Через пандемію коронавірусу. У рамках карантинних заходів держава закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення. Відтак, українці, які до цього часу не змогли виїхати з території іншої держави, фактично не мають змоги самостійно дістатися додому.