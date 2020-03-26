Евакуація українців: із Нью-Йорка до Києва вилетів спецборт
Спецрейсом зі США додому повертаються 354 українця. Вони пізно ввечері 26 березня вилетіли з Нью-Йорка літаком авіакомпанії МАУ.
Про це інформує постійне представництво України при ООН у твіттері.
Тим часом Українців із Росії евакуйовуватимуть поїздом: що відомо на цей момент
Спецрейс МАУ за маршрутом Нью-Йорк – Київ вилетів згідно з розкладом. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажирів,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що літак вирушив із аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку.
Розпочалася реєстрація на рейс @fly_uia “Нью-Йорк - Київ”.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020
Разом з @UKRinNewYork працюємо над поверненням українців додому. pic.twitter.com/qbg6pRLYZS
Чому Україна евакуйовує своїх громадян з різних куточків світу?Через пандемію коронавірусу. У рамках карантинних заходів держава закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення. Відтак, українці, які до цього часу не змогли виїхати з території іншої держави, фактично не мають змоги самостійно дістатися додому.