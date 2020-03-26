23:50
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Евакуація українців: із Нью-Йорка до Києва вилетів спецборт

      -
      В Україну летить спецрейс із Нью-Йорка / Фото із соцмереж

      Спецрейсом зі США додому повертаються 354 українця. Вони пізно ввечері 26 березня вилетіли з Нью-Йорка літаком авіакомпанії МАУ.

      Про це інформує постійне представництво України при ООН у твіттері.

      Тим часом Українців із Росії евакуйовуватимуть поїздом: що відомо на цей момент

      Спецрейс МАУ за маршрутом Нью-Йорк – Київ вилетів згідно з розкладом. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажирів,
      – мовиться у повідомленні.

      Відомо, що літак вирушив із аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку.

      Чому Україна евакуйовує своїх громадян з різних куточків світу?Через пандемію коронавірусу. У рамках карантинних заходів держава закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення. Відтак, українці, які до цього часу не змогли виїхати з території іншої держави, фактично не мають змоги самостійно дістатися додому.

      У Києві зафіксували сім нових випадків зараження коронавірусом: серед хворих – дитина
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Новини США Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Перемовини з МВФ: що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
      Антон Голобородько
      сьогодні , 21:30 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Світлана Попова
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 21:05 Головні новини 26 березня: троє українців одужали від Covid-2019 та закриття держкордону
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук