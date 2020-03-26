Эвакуация украинцев: из Нью-Йорка в Киев вылетел спецборт

Спецрейсом из США домой возвращаются 354 украинца. Они поздно вечером 26 марта вылетели из Нью-Йорка самолетом авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в твиттере.

Тем временем Украинцев из России будут эвакуировать поездом: что известно на данный момент

Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк – Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажиров,

– говорится в сообщении.

Известно, что самолет отправился из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.



Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Розпочалася реєстрація на рейс @fly_uia “Нью-Йорк - Київ”.



Разом з @UKRinNewYork працюємо над поверненням українців додому. pic.twitter.com/qbg6pRLYZS — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Почему Украина эвакуирует своих граждан из разных уголков мира?

Из-за пандемии коронавируса. В рамках карантинных мероприятий государство закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. Следовательно, украинцы, которые до сих пор не смогли выехать с территории другого государства, фактически не имеют возможности самостоятельно добраться домой.