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      Эвакуация украинцев: из Нью-Йорка в Киев вылетел спецборт

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      Спецрейсом из США домой возвращаются 354 украинца. Они поздно вечером 26 марта вылетели из Нью-Йорка самолетом авиакомпании МАУ.

      Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в твиттере.

      Тем временем Украинцев из России будут эвакуировать поездом: что известно на данный момент

      Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк – Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажиров,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что самолет отправился из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

      Почему Украина эвакуирует своих граждан из разных уголков мира?
      Из-за пандемии коронавируса. В рамках карантинных мероприятий государство закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. Следовательно, украинцы, которые до сих пор не смогли выехать с территории другого государства, фактически не имеют возможности самостоятельно добраться домой.

      Новости о коронавирусе 26 марта: Украина закрывает границы, в мире более 500 тыся инфицированных
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Эвакуация украинцев Новости США Здоровье Новости Украины Новости политики
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