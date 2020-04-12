Граждан США эвакуируют из Украины спецрейсом
Государственный департамент США организует специальный чартерный рейс для американцев, которые хотят вернуться домой из Украины.
Спецборт запланований на 15 квітня, повідомляє "Голос Америки".
Важливо Евакуація українців: спецборт з Нью-Йорка приземлився у Києві
Виліт відбудеться з аеропорту "Бориспіль" о 17:00. Літак доставить громадян США до Вашингтону. Борт сяде о 01:00 16 квітня на летовищі імені Джона Даллеса. Однак час відльоту та прибуття може бути змінений.
Пасажирам наразі не потрібно платити за переліт, втім по поверненню у США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки повинні будуть відшкодувати витрати за переліт державі.
Зверніть увагу! Станом на 12 квітня вільних місць у літаку вже немає. Втім у Держдепартаменті сказали, що усі ті, хто не встиг, але мають бажання лишити Україну, мають написати на електронну пошту – [email protected]
Коронавірус у США: що відомо
- США посідає перше місце у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає понад 533 тисячі й ця цифра постійно зростає.
- Коронавірус зафіксували вже у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія та інших американських територіях. Штат Нью-Йорк став епіцентром пандемії COVID-19 у США. В одному лише Нью-Йорку більше інфікованих, ніж у всьому Китаї.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою. Того ж дня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
- А 12 квітня Трамп запровадив режим катастрофи у всіх штатах вперше в історії країни.
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